Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак .

Рашисты дважды обстреляли Никопольский район. В частности, под огнем тяжелой артиллерии были Никополь и Мировская община.

Сообщается, что посреди мирных обитателей никто не пострадал.

В результате обстрелов изуродовано восемь домов, хозяйственное сооружение, автомобиль, газопроводы и линия электропередач.

Последствия атак уточняются.

"Эти фото - человеческие слезы и боль. Придет время, когда они станут одним из доказательств по делу против российских террористов. Мы все приближаем это время!" – написал Лысак.