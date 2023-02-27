Враг бил по Никопольщине: изуродованы дома, газопроводы и линия электропередач
В ночь на 27 февраля российские войска обстреляли населенные пункты Никопольского района Днепропетровской области. В результате изуродованы дома, газопроводы и линия электропередач
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак .
Рашисты дважды обстреляли Никопольский район. В частности, под огнем тяжелой артиллерии были Никополь и Мировская община.
Сообщается, что посреди мирных обитателей никто не пострадал.
В результате обстрелов изуродовано восемь домов, хозяйственное сооружение, автомобиль, газопроводы и линия электропередач.
Последствия атак уточняются.
"Эти фото - человеческие слезы и боль. Придет время, когда они станут одним из доказательств по делу против российских террористов. Мы все приближаем это время!" – написал Лысак.
- Ночью 26 февраля РФ 17 раз атаковала Никопольский район Днепропетровщины, под атакой оказались дома, колледж, газопровод, предприятие и линии электропередачи.
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