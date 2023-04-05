Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Стрелка, Песчаное, Огирево и другие населенные пункты.

Из минометов и артиллерии россияне обстреливали населенные пункты Золочевского общества Богодуховского района. В Одноробовке повреждены жилые дома, гараж и частный автомобиль.

А в результате вражеского обстрела села Подолы Купянского района поврежден жилой дом. Обошлось без пострадавших.

Также в области идет гуманитарное разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 9 га территории и обезвредили 263 взрывоопасных предмета.