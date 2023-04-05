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Враг бил по четырем приграничным и прифронтовым районам Харьковщины за прошедшие сутки: повреждены дома и автомобиль

5 апреля, 2023 среда
08:47
война с Россией

Российские войска 4 апреля обстреливали мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Стрелка, Песчаное, Огирево и другие населенные пункты.

Из минометов и артиллерии россияне обстреливали населенные пункты Золочевского общества Богодуховского района. В Одноробовке повреждены жилые дома, гараж и частный автомобиль.

А в результате вражеского обстрела села Подолы Купянского района поврежден жилой дом. Обошлось без пострадавших.

Также в области идет гуманитарное разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 9 га территории и обезвредили 263 взрывоопасных предмета.

  • Утром 1 апреля российские военные ударили по поселку городского типа Двуречная на Харьковщине, в результате погиб мужчина. В течение суток 1 апреля Россия атаковала по меньшей мере 14 городов и сел Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. Есть погибший и раненый, поврежден дом.
  • 2 апреля под обстрелами России находились населённые пункты Харьковской области. В результате попадания вражеских снарядов ранена женщина, повреждены объекты промышленности.
Россия
Харковщина
Олег Синегубов
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