Враг бил из артиллерии по акватории и береговой полосе Очаковской общины за прошедшие сутки
19 января российские войска два раза наносили удары с артиллерии по акватории и береговой полосе Очаковской общины Николаевской области
Об этом информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким .
По состоянию на утро 20 января известно, что за прошедшие сутки решисты обстреляли Николаевский район.
Вчера в 08:07 и 13:00 российские войска наносили артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской общины.
Сообщается, что в результате обстрелов никто не пострадал.
"В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил Ким.
- Российская армия поздно вечером 16 января обстреляла из артиллерии Очаковскую общину Николаевской области, в результате чего погиб один человек.
- 18 января на Кинбурнской косе Николаевской области Силы обороны уничтожили около 10 рашистов и российскую технику.
- Генерал-майор Андрей Ковальчук заверил , что вдоль всей линии обороны побережья Черного моря организована противодесантная оборона, в Одесской и Николаевской областях в частности.
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