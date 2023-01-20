Об этом информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким .

По состоянию на утро 20 января известно, что за прошедшие сутки решисты обстреляли Николаевский район.

Вчера в 08:07 и 13:00 российские войска наносили артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской общины.

Сообщается, что в результате обстрелов никто не пострадал.

"В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил Ким.

Российская армия поздно вечером 16 января обстреляла из артиллерии Очаковскую общину Николаевской области, в результате чего погиб один человек.

18 января на Кинбурнской косе Николаевской области Силы обороны уничтожили около 10 рашистов и российскую технику.

Генерал-майор Андрей Ковальчук заверил , что вдоль всей линии обороны побережья Черного моря организована противодесантная оборона, в Одесской и Николаевской областях в частности.