Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 18 июля 2023 года страна-агрессор потеряла:

личного состава – около 239 010 (+710) солдат

танков ‒ 4119 (+4)

боевых бронированных машин – 8051 (+17)

артиллерийских систем – 4542 (+38)

РСЗО – 689 (+4)

средств ПВО ‒ 428 (+0)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3839 (+11)

крылатых ракет ‒ 1273 (+0)

кораблей/катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 7086 (+27)

специальной техники ‒ 677 (+0)

Окончательные данные уточняются.

Возведение Генштаба за сутки: на фронте произошло 36 боеприкосновений.

Вражеская армия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений. Об этом в утреннем своде 18 июля отчитывался Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

Нанес авиационный удар в районе Белополья Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, пострадали Чуйковка, Бояро-Лежачие, Искрисковщина, Павловка Сумской области и Волчанск, Караическое и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону. Враг вел безуспешные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области.

Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе западнее Дибровы и восточнее Веселого Луганской области.

Нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов и Спорного - Донецкой. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки армии РФ в районах Миньковки, юго-восточнее Орехово-Василовки, юго-восточнее Богдановки и возле Ивановского Донецкой области.

Враг нанес авиационные удары в районах Богдановки и Александро-Шультиного. От артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Плещеевка, Александро-Шультино, Северное и Екатериновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под вражеским огнем авиации, защитники Украины отразили все атаки в районе города Авдеевка Донецкой области.

В то же время российские солдаты совершили артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новоандреевка, Новобахмутовка, Керамик, Авдеевка, Невельское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление оккупационных войск в районах города Марьинка и Красногоровки.

Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Острое, Веселый Гай и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Макаровки, Благодатного, Новодаровки и Комара Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новодаровка и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Вольное Поле, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Преображенка и Белогорье Запорожской области; Михайловка, Новоберислав, Никольское, Инженерное, Кизомис Херсонской области и Херсон. Пострадал и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут меры контрбатарейной борьбы.

Захватчики совершили более 40 авиационных ударов и около 60 обстрелов из РСЗО по Украине

Так, враг нанес 5 ракетных ударов из ЗРК С-300, более 40 авиационных ударов и совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

ВСУ поразили два "Солнцепека", 27 артсредств на огневых позициях и состав боеприпасов

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Также украинские воины уничтожили 3 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136" и 6 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника, две тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 27 артиллерийских средств на огневых позициях, состав боеприпасов и станцию РЭБ оккупантов.