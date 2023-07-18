Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ ликвидировали 710 российских солдат, 17 боевых бронемашин и 11 дронов за сутки
Инфографика

ВСУ ликвидировали 710 российских солдат, 17 боевых бронемашин и 11 дронов за сутки

18 июля, 2023 вторник
09:04
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 239 тысяч военных. 17 июля враг пытался наступать западнее Лимана Первого, западнее Дибровы и восточнее Веселого, а также в районах Марьинки и у Красногоровки

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 18 июля 2023 года страна-агрессор потеряла:

  • личного состава – около 239 010 (+710) солдат
  • танков ‒ 4119 (+4)
  • боевых бронированных машин – 8051 (+17)
  • артиллерийских систем – 4542 (+38)
  • РСЗО – 689 (+4)
  • средств ПВО ‒ 428 (+0)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3839 (+11)
  • крылатых ракет ‒ 1273 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7086 (+27)
  • специальной техники ‒ 677 (+0)

Окончательные данные уточняются.

Возведение Генштаба за сутки: на фронте произошло 36 боеприкосновений.

Вражеская армия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений. Об этом в утреннем своде 18 июля отчитывался Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

Нанес авиационный удар в районе Белополья Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, пострадали Чуйковка, Бояро-Лежачие, Искрисковщина, Павловка Сумской области и Волчанск, Караическое и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону. Враг вел безуспешные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области.

Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе западнее Дибровы и восточнее Веселого Луганской области.

Нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов и Спорного - Донецкой. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки армии РФ в районах Миньковки, юго-восточнее Орехово-Василовки, юго-восточнее Богдановки и возле Ивановского Донецкой области.

Враг нанес авиационные удары в районах Богдановки и Александро-Шультиного. От артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Плещеевка, Александро-Шультино, Северное и Екатериновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под вражеским огнем авиации, защитники Украины отразили все атаки в районе города Авдеевка Донецкой области.

В то же время российские солдаты совершили артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новоандреевка, Новобахмутовка, Керамик, Авдеевка, Невельское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление оккупационных войск в районах города Марьинка и Красногоровки.

Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Острое, Веселый Гай и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Макаровки, Благодатного, Новодаровки и Комара Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новодаровка и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Вольное Поле, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Преображенка и Белогорье Запорожской области; Михайловка, Новоберислав, Никольское, Инженерное, Кизомис Херсонской области и Херсон. Пострадал и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут меры контрбатарейной борьбы.

Захватчики совершили более 40 авиационных ударов и около 60 обстрелов из РСЗО по Украине

Так, враг нанес 5 ракетных ударов из ЗРК С-300, более 40 авиационных ударов и совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

ВСУ поразили два "Солнцепека", 27 артсредств на огневых позициях и состав боеприпасов

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Также украинские воины уничтожили 3 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136" и 6 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника, две тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 27 артиллерийских средств на огневых позициях, состав боеприпасов и станцию РЭБ оккупантов.

  • Ранее в Минобороны заявили, что враг запаниковал из-за наступления ВСУ на Бахмут и начал отвлекающую атаку на Купянск.
Россия
Луганщина
Краматорск
Сумщина
Херсон
военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Красногоровка
Запорожская область
Бахмут
Константиновка
Харковщина
Военные новости
Убитые русские
потери окуппантов
Читайте также:
обстріл, ППО
18 июля, 2023 вторник
Ночная атака: на Николаевщине попадание в объект промышленности, на Одесчине обломки повредили портовую инфраструктуру и дома, есть пострадавший
Російські найманці групи "Вагнера" у ЦАР
17 июля, 2023 понедельник
Сотни вагнеровцев прибыли в Центральную Африку
17 июля, 2023 понедельник
В Польше самолет упал на ангар, где люди прятались от дождя. По меньшей мере 5 погибших
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.66
    Покупка 36.66
    Продажа 37.38
  • EUR
    Покупка 40.96
    Продажа 41.96
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
18 июля
11:51
В результате непогоды обесточено более 100 населенных пунктов в 4 областях Украины
11:33
Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море, но и в дальнейшем удерживают там два ракетоносителя
11:29
Обновлено
ДТП в Кировоградской области 16 июля: количество погибших возросло до 4, водителю сообщили о подозрении
11:18
Россияне нанесли удары по 10 областям Украины: за сутки погибли 6 человек, 25 ранены
11:11
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россияне пытаются давить на участках фронта Купянск – Сватово – Кременная, это протяженность 120-150 км, – Згурец
11:10
Эксклюзив
На Бахмутском направлении изменилась конфигурация российских войск, однако качество осталось прежним, - майор Кудряшов
11:09
Обновлено
Владельцев киевского банка подозревают в помощи подпольным онлайн-казино отмыть почти 5 млрд грн
11:05
Уоллес назвал Украину боевой лабораторией, экспериментирующей с оружием и технологиями для борьбы с РФ
10:55
В Австралии на пляж вынесло таинственный предмет – вероятно, обломок космической ракеты
10:44
В Литве оценили свои возможности противодействия вагнеровцам из Беларуси
10:36
Инфографика
доллар
Курс валют 18 июля: что с ценами в обменниках Украины
10:35
Обзор
Конец зерновой инициативы и призывы США к решительному прорыву на фронте. Акценты мировых СМИ 18 июля
10:27
Обновлено
За прошедшие сутки россияне нанесли наибольшее количество ударов по Сумщине с начала полномасштабного вторжения
10:21
Украина удерживает плацдарм на левом берегу Днепра, россияне экономят артснаряды, - британская разведка
10:18
Эксклюзив
Армия РФ применяет химическое оружие на Бахмутском направлении, - майор Кудряшов
10:13
Brexit
Более 50% британцев считают Brexit ложным выбором, - опрос
10:00
OPINION
Об "армии дронов" и компетентности
09:45
Обновлено
Украинская ПВО ночью уничтожила 6 "калибров" и 31 "шахед"
09:35
Евросоюз станет равноправным глобальным игроком только когда будет федерацией, - министр Чехии
09:20
В Луганской области захватчики заставляют местных жителей в видео присягать на верность РФ во время получения паспортов
09:03
Россияне сосредотачивают основные силы на Купянском направлении и перебрасывают резервы под Бахмут.
08:57
Оккупанты обвинили Украину в атаке Крыма 28 дронами
08:24
Обновлено
Ночная атака: на Николаевщине попадание в объект промышленности, на Одесчине обломки повредили портовую инфраструктуру и дома, есть пострадавший
08:23
Эксклюзив
Враг перенаправляет транспортные потоки из Крыма через оккупированные территории Украины, чтобы усложнить боевую работу ВСУ, - Гуменюк
08:05
Эксклюзив
Прибытие вагнеровцев в Беларусь создаст напряжение между белорусами и наемниками - дипломат Бессмертный
08:02
OPINION
Будет ли Путин топить турецкие корабли
08:00
Мученик Павел Лебедь
07:38
Тайфун "Талим" достиг берегов юга Китая: эвакуировали до 230 тыс. человек, закрыли 68 туристических направлений
06:48
России нельзя позволить добиться успеха – это станет рецептом бедствия для многосторонности, - Мишель
06:30
МИД: Крымский мост существует вне закона, РФ использует его в военных целях
06:07
ЕС планирует продолжать совместные закупки нероссийского газа, - Bloomberg
05:55
Россия избегает ясности по поводу участия в "зерновом соглашении": иногда говорит, что прекратила его, иногда – приостановила, - Кулеба
05:37
Повреждение Крымского моста ухудшило логистику окупантов на юге Украины, - ISW
04:55
Мир хочет мира: эта война не может длиться еще 500 дней, - глава МИД Британии
04:23
Байден пригласил премьера Израиля Нетаньяху с визитом в США
03:59
ВСУ в течение месяца более 20 раз обстреливали "наземный маршрут" из РФ в Крым, - росСМИ
02:55
Анналена Бербок
Бербок призвала объединиться для возвращения украинских детей, депортированных в РФ
02:11
Азербайджан
Азербайджан выделил $7,6 млн в поддержку энергетики Украины
01:43
НАПК внесло одного из крупнейших портовых операторов DP World в перечень международных спонсоров войны
01:15
Агрессия России в Украине нарушила все принципы, в которые мы верили – это угроза мирового масштаба, - МИД Франции
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV