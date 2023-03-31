Враг атаковал Запорожье: горит частный дом
В ночь с 30 на 31 марта русские войска открывали огонь по мирным жителям города Запорожья. В результате обстрела загорелся частный дом, взрывной волной повреждены соседние дома
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
"Атака продолжается. Враг не оставляет цели запугать мирное население многотысячного города. Сегодня будьте особенно осторожны", - пишет пресс-служба.
Россия дважды за ночь атаковала Запорожье примерно в 00:15 и 05:25.
О взрывах в полночь также сообщало "Общественное".
Приблизительно в пять часов утра громко было и в Запорожском районе.
"Враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду с применением РСЗО", - написали в ОВА.
В результате попадания российских снарядов разрушений подверглись гражданские постройки: в частном доме возник пожар, взрывной волной повреждены соседние дома.
По состоянию на 7 часов соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.
Среди мирного населения никто не пострадал.
ОВА отмечает: "Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу".
На территории Запорожской области воздушная тревога ночью продолжалась с 30 марта 23:00 до 31 марта 02:03 - всего более трех часов. Также сигналы опасности звучали с 05:09 до 05:42.
- Напомним, 22 марта под обстрел РФ оказались два девятиэтажных дома с мирными людьми.
- 27 марта все спасательные работы и разбор завалов на местах российского удара по двум многоэтажкам Запорожья завершены. Известно о двух погибших и 38 пострадавших
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