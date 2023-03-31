Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Атака продолжается. Враг не оставляет цели запугать мирное население многотысячного города. Сегодня будьте особенно осторожны", - пишет пресс-служба.

Россия дважды за ночь атаковала Запорожье примерно в 00:15 и 05:25.

О взрывах в полночь также сообщало "Общественное".

Приблизительно в пять часов утра громко было и в Запорожском районе.

"Враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду с применением РСЗО", - написали в ОВА.

В результате попадания российских снарядов разрушений подверглись гражданские постройки: в частном доме возник пожар, взрывной волной повреждены соседние дома.

По состоянию на 7 часов соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

Среди мирного населения никто не пострадал.

ОВА отмечает: "Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу".

На территории Запорожской области воздушная тревога ночью продолжалась с 30 марта 23:00 до 31 марта 02:03 - всего более трех часов. Также сигналы опасности звучали с 05:09 до 05:42.