Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Под самыми большими ударами находится Славянск. Враг бьет из "градов", "ураганов", РСЗО, обстреливает город ракетами. Славянск атакуют с трех сторон. Со стороны Лимана российские войска дошли до населенного пункта Райгородок и реки Сиверский Донец. От той точки до Славянска 10 км", – объяснил Жебривский.

Также экс-председатель Донецкой ВГА добавил, что противник увяз со стороны Изюма возле населенного пункта Долина.

"На господствующих высотах стоят украинские военные и не позволяют продвинуться врагу. Российская армия застряла там надолго. Они пытаются наступать со стороны Святогорск - Богородичное, но никакого успеха не имеют. В планах кацапов в ближайшее время совершить атаку на Сеиверск", - отметил Жебривский.

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