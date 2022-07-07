Враг атакует Славянск с трех сторон, - экс-председатель Донецкой ВГА Жебривский
Экс-глава Донецкой ВГА, президент военно-гражданского союза "Боевое братство Украины" Павел Жебривский рассказал, что враг хаотично бьет по Донетчине, уничтожая города
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Под самыми большими ударами находится Славянск. Враг бьет из "градов", "ураганов", РСЗО, обстреливает город ракетами. Славянск атакуют с трех сторон. Со стороны Лимана российские войска дошли до населенного пункта Райгородок и реки Сиверский Донец. От той точки до Славянска 10 км", – объяснил Жебривский.
Также экс-председатель Донецкой ВГА добавил, что противник увяз со стороны Изюма возле населенного пункта Долина.
"На господствующих высотах стоят украинские военные и не позволяют продвинуться врагу. Российская армия застряла там надолго. Они пытаются наступать со стороны Святогорск - Богородичное, но никакого успеха не имеют. В планах кацапов в ближайшее время совершить атаку на Сеиверск", - отметил Жебривский.
- Российские оккупанты готовят провокацию на Славянской тепловой электростанции.
- Глава городской военной администрации Славянска Вадим Лях сообщил, что врагу нужно еще пройти большое расстояние до города
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