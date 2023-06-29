Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумщины, особенно не выбирая методы. Россияне ведут огонь из РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами", - отметил он.

"Сейчас призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины уехать", - добавил Наев.

Генерал подчеркнул, что у власти есть алгоритмы и пути эвакуационных мероприятий. Выезд гражданского населения позволит Силам обороны более эффективно противодействовать оккупантам.