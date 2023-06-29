Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией "Враг атакует с непонятной настойчивостью": Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться

"Враг атакует с непонятной настойчивостью": Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться

29 июня, 2023 четверг
13:36
Война с Россией Сергей Наев

Приграничная область Сумщины страдает от постоянных обстрелов со стороны врага. Абсолютное большинство жертв составляют гражданские, поэтому людям следует как можно быстрее эвакуироваться

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумщины, особенно не выбирая методы. Россияне ведут огонь из РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами", - отметил он.

"Сейчас призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины уехать", - добавил Наев.

Генерал подчеркнул, что у власти есть алгоритмы и пути эвакуационных мероприятий. Выезд гражданского населения позволит Силам обороны более эффективно противодействовать оккупантам.

  • По данным Генштаба, этой ночью враг совершил 3 минометных обстрела Сумщины . Под обстрелы попали Зноб-Новгородская, Юнаковская и Середино-Будская общины.
Новости
Сумщина
Читайте также:
Карта бойових дій_2106
28 июня, 2023 среда
Когда занимаем окопы на Запорожском направлении, словно из-под земли вылезают россияне и начинается бой, - боец "Легиона Свободы" Денисов
Олег Дунда
28 июня, 2023 среда
Если в Красноярске появится несколькотысячное бандформирование, которое захватит власть, – Москва этому не помешает, – нардеп Дунда
Сергій Суровікін
29 июня, 2023 четверг
После мятежа Пригожина: российские пропагандисты заявили об аресте генерала Суровикина
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.75
    Покупка 36.75
    Продажа 37.48
  • EUR
    Покупка 40.34
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
29 июня
14:19
После мятежа вагнеровцев в РФ заблокировали работу "фабрики троллей" Пригожина
14:14
Евросоюз разрабатывает долгосрочные гарантии безопасности для Украины, - FT
14:05
OPINION
У Лукашенко больше оснований для страха, чем у Путина
13:59
Рада приняла законопроект, упрощающий условия производства крафтового алкоголя
13:59
Требуют выкуп за освобождение: оккупанты арестовали около сотни предпринимателей в Нижних Сирогозах на Херсонщине
13:56
Оккупанты построили дамбу в окрестностях Токмака Запорожской области, - Bellingcat
13:53
В Украине ожидаются дожди со штормовыми порывами: прогноз погоды на 30 июня от Натальи Диденко
13:40
Россия не может "узаконить" свои фейковые спортивные федерации на временно оккупированных территориях
13:34
Украинский стартап FarmFleet привлек $550 тыс. инвестиций
13:20
НАТО
"Пора внести ясность относительно членства Украины в НАТО": Кулеба поговорил со Столтенбергом
13:13
Эксклюзив
Путинское окружение напугано действиями Пригожина, - депутат Европарламента
13:09
Рада поддержала внедрение электронных акцизных марок
13:05
Investigate Europe: Западные трейдеры перемещают по морю подсанкционную российскую нефть - экологические риски растут
12:58
Верховная Рада расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации
12:57
В Украине ликвидировали Укроборонпром. Создана новая структура
12:39
Михаил Саакашвили
ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили против Украины о лишении гражданства
12:38
После убийства подростков в Бердянске оккупанты усилили давление на детей в Запорожье, - Федоров
12:22
"Не имеем права вернуться в "Украину 1.0": в Нафтогазе назвали основу послевоенного восстановления
12:12
Новый сезон "Ведьмака" уже на Netflix. Какие еще новинки ожидаются
12:08
OPINION
Зеленский хочет запретить украинский язык в кинопрокате?
12:00
Еврокомиссар заявил о проблемах со сбором доказательств причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС
11:54
Гуменюк: повреждение Чонгарского моста — предпосылка для приближения позитивных новостей
11:45
Маркетинг-директор FILM.UA рассказала об актуальных трендах украинской аудиовизуальной индустрии
11:27
Из-за непогоды без света остались 90 населенных пунктов в трех областях Украины: ситуация в энергосистеме
11:16
Четверо украинских писателей попали в длинный список премии Angelus-2023
11:12
В Мелитополе раздались взрывы: есть попадания по военной базе россиян и депо, - Федоров
11:05
Укрпочта
Укрпочта с 1 июля меняет график работы отделений и будет работать в выходные
10:55
Обзор
Путину сложно наказать союзников Пригожина, в Беларуси зафиксировали вероятное месторасположение вагнеровцев. Акценты мировых СМИ 29 июня
10:52
Эксклюзив
Авторитет Путина в армии РФ приближается к нулю, - эксперт по национальной безопасности Варченко
10:50
Армия РФ за сутки атаковала 9 областей Украины: 7 погибших, 6 раненых. Ситуация в регионах
10:45
Россияне вывели в Черное море носитель "калибров"
10:40
Корректировал новый удар по аэродромам в Кировоградской области: СБУ задержала российского приспешника
10:33
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 29 июня: что с ценами в банках и обменниках
10:26
Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху объяснил, почему не предоставит Украине "Железный купол" для защиты неба
10:18
Perseverance
Марсоход NASA установил новый рекорд по производству кислорода на Красной планете
10:13
Начаты масштабные учения на случай возможного теракта на ЗАЭС: задействованы экстренные службы в 4 областях
10:13
Опрос: 78% украинцев имеют родных или друзей, раненых или погибших во время полномасштабной войны
10:04
OPINION
Не искать "большую Украину"
09:58
Обновлено
СБУ задержала агента РФ, скорректировавшего ракетный удар по Краматорску 27 июня
09:52
Потеря самолета Ил-22M подорвет способность командиров РФ координировать военных в периоды интенсивных операций, - разведка Британии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV