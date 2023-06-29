"Враг атакует с непонятной настойчивостью": Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться
Приграничная область Сумщины страдает от постоянных обстрелов со стороны врага. Абсолютное большинство жертв составляют гражданские, поэтому людям следует как можно быстрее эвакуироваться
Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумщины, особенно не выбирая методы. Россияне ведут огонь из РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами", - отметил он.
"Сейчас призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины уехать", - добавил Наев.
Генерал подчеркнул, что у власти есть алгоритмы и пути эвакуационных мероприятий. Выезд гражданского населения позволит Силам обороны более эффективно противодействовать оккупантам.
- По данным Генштаба, этой ночью враг совершил 3 минометных обстрела Сумщины . Под обстрелы попали Зноб-Новгородская, Юнаковская и Середино-Будская общины.
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