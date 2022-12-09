Об этом на заседании Кабмина 9 декабря заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в Донецкой и Харьковской энергетическая ситуация самая сложная, ведь там враг почти ежедневно атакует артиллерией объекты генерации и распределительные сети. Ситуация осложняется погодными условиями, замедляющими работу саперов и энергетиков, ведущих восстановительные работы.

"Понимаем, что люди там особенно уязвимы. Поэтому сегодня правительственным решением передаем более 480 кубических метров дров от Укрзализныци до Харьковской ОВА. Эту древесину распределят между жителями области для отопления их домов", - сказал Шмыгаль.

Также для Донбасса передадут 600 мобильных металлических печей (буржуек).

"Там, где централизованное отопление не работает, они станут основным средством обогрева", - подчеркнул глава правительства.

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил , что ракетными обстрелами РФ около 50% энергетической инфраструктуры Украины было "значительно повреждено", а часть - "полностью разрушена".

По данным Укрэнерго, дефицит электроэнергии будет отмечаться до весны.

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