Враг атаковал Запорожье "искандером" с 54 кассетными зарядами

Об этом пишет заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграме.

Вечером 12 ноября россияне выпустили по Запорожью ракету из комплекса "Искандер-К", содержащую 54 кассетных заряда. Они не разорвались и упали недалеко от шести жилых домов в Шевченковском районе города.

"Эти кассетные снаряды могут сдетонировать в любой момент. Внутри - сотни металлических мелких элементов, которые при детонации разлетаются по сторонам и легко "прошивают" даже бетонные конструкции", - информирует Тимошенко.

Заместитель руководителя Офиса президента также сообщает, что сейчас на повестке дня стоит вопрос об эвакуации жителей Запорожья. Это нужно, чтобы взрывотехники могли обезвредить снаряды оккупантов.

Напомним, что за сутки 12 ноября россияне нанесли по Украине 14 авиаударов и совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, под огнем оказались три области.

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