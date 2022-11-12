Враг атаковал Запорожье "искандером" с 54 кассетными зарядами
Оккупанты обстреляли Запорожье из ракетного комплекса "Искандер-К", боевая часть с 54 кассетными зарядами не сдетонировала
Об этом пишет заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграме.
Вечером 12 ноября россияне выпустили по Запорожью ракету из комплекса "Искандер-К", содержащую 54 кассетных заряда. Они не разорвались и упали недалеко от шести жилых домов в Шевченковском районе города.
"Эти кассетные снаряды могут сдетонировать в любой момент. Внутри - сотни металлических мелких элементов, которые при детонации разлетаются по сторонам и легко "прошивают" даже бетонные конструкции", - информирует Тимошенко.
Заместитель руководителя Офиса президента также сообщает, что сейчас на повестке дня стоит вопрос об эвакуации жителей Запорожья. Это нужно, чтобы взрывотехники могли обезвредить снаряды оккупантов.
- Напомним, что за сутки 12 ноября россияне нанесли по Украине 14 авиаударов и совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, под огнем оказались три области.
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