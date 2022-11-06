Враг атаковал Запорожье: есть попадания в жилой квартал

Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Из-за атаки там возник пожар. Соответствующие службы уже работают на месте, – пишет он. – Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется".

Вечером 5 ноября российские кафиры ударили по одной из общин Никопольского района Днепропетровщины, в результате чего 9-летняя девочка получила ранения.

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