Враг атаковал за прошедшие сутки Запорожскую область из авиации, дронов, РСЗО и совершил 44 артобстрела
12 апреля российская армия вела огонь по мирным населенным пунктам Запорожской области из авиации, беспилотников, реактивных систем и артиллерии
Об этом информирует глава Запорожской ОВА Юрий Малашко .
"Войска террористов за последние сутки ударили по 19 мирным населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов", - пишет глава области.
Сообщается, что россияне трижды атаковали Запорожскую область из авиации, один раз из реактивной системы залпового огня, 13 – беспилотными летательными аппаратами. Зафиксировано 44 артиллерийских обстрела.
В результате российского огня изуродованы жилые дома и квартиры.
Среди мирного населения пострадавших нет.
"Мы вернем в наши города и села жизни! Работаем на Победу! С верой в ВСУ!" – подчеркнул Малашко.
- Ночью 9 апреля россияне в очередной раз атаковали Запорожье: снаряды попали по территории одного из частных секторов города, погибли мужчина и ребенок.
- Армия РФ за сутки 10 апреля нанесла по региону 66 ударов с артиллерии, 4 авиаудара, совершила 7 атак БПЛА, а также 2 раза атаковала с РСЗО.
- За сутки 11 апреля враг нанес по Запорожью два авиаудара, совершил одну атаку БПЛА, два удара с применением РСЗО и 36 артиллерийских обстрелов.
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