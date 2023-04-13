Об этом информирует глава Запорожской ОВА Юрий Малашко .

"Войска террористов за последние сутки ударили по 19 мирным населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов", - пишет глава области.

Сообщается, что россияне трижды атаковали Запорожскую область из авиации, один раз из реактивной системы залпового огня, 13 – беспилотными летательными аппаратами. Зафиксировано 44 артиллерийских обстрела.

В результате российского огня изуродованы жилые дома и квартиры.

Среди мирного населения пострадавших нет.

"Мы вернем в наши города и села жизни! Работаем на Победу! С верой в ВСУ!" – подчеркнул Малашко.