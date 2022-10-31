Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме .

"Предварительно, ракетами, которые запустили из самолетов. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом", - подчеркнул он.

Пострадавшие на данный момент не обнаружены, все службы работают на местах попаданий.

Жителей города призывают быть осторожными, ведь возможны новые удары.

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