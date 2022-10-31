Враг атаковал ракетами Запорожье: есть повреждения объектов критической инфраструктуры
Около 08:00 31 октября враг нанес ракетные удары по Запорожью, в результате чего возможны перебои с электроснабжением
Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме .
"Предварительно, ракетами, которые запустили из самолетов. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом", - подчеркнул он.
Пострадавшие на данный момент не обнаружены, все службы работают на местах попаданий.
Жителей города призывают быть осторожными, ведь возможны новые удары.
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