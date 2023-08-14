Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук.

"Враг трижды атаковал ночью Одесщину, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук, и 8 ракет морского базирования типа "Калибр", - написал он.

Фото: ОК "Юг"

Силам противовоздушной обороны удалось отразить все атаки врага. Однако в результате сбития ракет, которые противник направил в центр Одессы, обломками повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.

"Взрывной волной в нескольких зданиях изуродованы окна и балконы, побиты припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары. Пожарные работают над их ликвидацией", - отмечает Братчук.

Фото: ОК "Юг"

Кроме того, он уточнил, что трое пострадавших являются сотрудниками супермаркета.

По состоянию на 03:02 о пострадавших сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он отметил, что есть информация о трех пострадавших от атаки российских террористах по Одессе.

"Людям предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - подчеркивал Кипер.

Фото: ОК "Юг"

В то время россияне продолжали атаковать Одесщину, поэтому он призывал оставаться в укрытиях и не снимать работу сил ПВО.

А до этого говорил, что от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров в городе. В зданиях взрывной волной были выбиты окна.

Тревогу в Одесской области объявили в 02:43.

"Одесская область, снова воздушная тревога! Все в укрытие! Угроза применения ударных БПЛА!" – писал тогда председатель Одесской ОВА.

После этого об атаке заявлял полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров: "Враг продолжает атаковать. Снова направил ударные дроны по южным областям! Не оставляйте укрытых! Не разоблачайте работу ПВО!"

Отбой опасности в регионе пришелся на 03:23.