Враг атаковал Одессу: есть пострадавшие, от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров
В ночь на 14 августа российские террористы атаковали Одессу ракетами и дронами: в результате трое пострадавших, вспыхнули несколько пожаров, обломками повреждено общежитие и супермаркет
Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук.
"Враг трижды атаковал ночью Одесщину, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук, и 8 ракет морского базирования типа "Калибр", - написал он.
Фото: ОК "Юг"
Силам противовоздушной обороны удалось отразить все атаки врага. Однако в результате сбития ракет, которые противник направил в центр Одессы, обломками повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.
"Взрывной волной в нескольких зданиях изуродованы окна и балконы, побиты припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары. Пожарные работают над их ликвидацией", - отмечает Братчук.
Фото: ОК "Юг"
Кроме того, он уточнил, что трое пострадавших являются сотрудниками супермаркета.
По состоянию на 03:02 о пострадавших сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он отметил, что есть информация о трех пострадавших от атаки российских террористах по Одессе.
"Людям предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - подчеркивал Кипер.
Фото: ОК "Юг"
В то время россияне продолжали атаковать Одесщину, поэтому он призывал оставаться в укрытиях и не снимать работу сил ПВО.
А до этого говорил, что от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров в городе. В зданиях взрывной волной были выбиты окна.
Тревогу в Одесской области объявили в 02:43.
"Одесская область, снова воздушная тревога! Все в укрытие! Угроза применения ударных БПЛА!" – писал тогда председатель Одесской ОВА.
После этого об атаке заявлял полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров: "Враг продолжает атаковать. Снова направил ударные дроны по южным областям! Не оставляйте укрытых! Не разоблачайте работу ПВО!"
Отбой опасности в регионе пришелся на 03:23.
- В ночь с 1 на 2 августа российские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды" для обстрела Украины. Повреждения в Одесской области получили объекты портовой и промышленной инфраструктуры, элеватор и морской вокзал.
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