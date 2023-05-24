Враг атаковал Очаков в Николаевской области: повреждены объекты инфраструктуры, частные дома и автомобиль, ранен человек
За минувшие сутки российские войска трижды атаковали Очаков. В результате обстрела ранен один человек, частично разрушены дома и поврежден транспортное средство и инфраструктура
Об этом 24 мая сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Вчера, 23 мая, в 11:00, 12:58, 14:00 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской общины. В результате чего один человек пострадал", - говорится в сообщении.
Также Ким сообщил, что в результате обстрела частично разрушены частные дома, поврежден автомобиль и объекты инфраструктуры. Также повреждения получили линии -газо, -электропередач и сети Интернет. Отмечается, что все восстановлено.
Кроме того, вражеский обстрел зафиксирован в акватории Очаковской общины в 20:05. Понятно, что пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
- Напомним, что 20 мая, украинская ПВО уничтожила 5 российских беспилотников в Херсонской и Николаевской областях.
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