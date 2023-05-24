Об этом 24 мая сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 23 мая, в 11:00, 12:58, 14:00 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской общины. В результате чего один человек пострадал", - говорится в сообщении.

Также Ким сообщил, что в результате обстрела частично разрушены частные дома, поврежден автомобиль и объекты инфраструктуры. Также повреждения получили линии -газо, -электропередач и сети Интернет. Отмечается, что все восстановлено.

Кроме того, вражеский обстрел зафиксирован в акватории Очаковской общины в 20:05. Понятно, что пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.