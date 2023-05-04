Враг атаковал Никополь артиллерией и дронами: есть пострадавший, повреждены 11 домов, предприятие, газопровод и линия электропередачи
В ночь на 4 мая русские войска обстреляли город Никополь Днепропетровской области из артиллерии и БПЛА. В результате пострадал мужчина, есть повреждения
Об этом информирует глава ОВА Сергей Лысак .
Ночью армия РФ атаковала Никополь артиллерией и беспилотниками. В городе повреждены 11 частных домов и 9 хозяйственных построек, газопровод и линия электропередачи.
Из-за российских обстрелов разрушений подверглось промышленное предприятие, там возник пожар.
Сообщается о пострадавшем мирном жителе Никополя. 32-летнего мужчину госпитализировали.
"Террористы свирепствуют и запугивают мирных жителей, потому что не имеют особых успехов на фронте. А еще это злоба за беспрецедентную мировую изоляцию, в которой оказалась Россия из-за своей агрессии против Украины. Кремль променял свое развитие на имперскую манию", - написал глава Днепропетровщины.
- 30 апреля россияне ударили по Никополю, попали в дома, электролинии, убили одного человека и ранили двоих.
- В ночь на 2 мая российская оккупационная армияударила по Никополю Днепропетровской области по тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших.
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