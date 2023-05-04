Об этом информирует глава ОВА Сергей Лысак .

Ночью армия РФ атаковала Никополь артиллерией и беспилотниками. В городе повреждены 11 частных домов и 9 хозяйственных построек, газопровод и линия электропередачи.

Из-за российских обстрелов разрушений подверглось промышленное предприятие, там возник пожар.

Сообщается о пострадавшем мирном жителе Никополя. 32-летнего мужчину госпитализировали.

"Террористы свирепствуют и запугивают мирных жителей, потому что не имеют особых успехов на фронте. А еще это злоба за беспрецедентную мировую изоляцию, в которой оказалась Россия из-за своей агрессии против Украины. Кремль променял свое развитие на имперскую манию", - написал глава Днепропетровщины.