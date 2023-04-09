Враг атаковал Херсонщину управляемыми авиабомбами
Вечером 8 апреля российская армия атаковала элеватор в Бериславе Херсонской области. Враг использовал управляемые авиабомбы
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
Вечером предыдущего дня российская армия ударила управляемыми авиабомбами по элеватору в Бериславе: здание претерпело значительные разрушения.
"Из авиации армия РФ ударила и по селу Львово Тягинской громады. В результате вражеской атаки повреждено административное здание и около пяти домов местных жителей. Также оккупанты нанесли авиаудары по селам Ольгино Высокопольской громады и Томарино Бериславской громады", - отметили в администрации.
По данным администрации, люди не пострадали.
- Напомним, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк утверждает, что Россия продолжает атаковать Украину авиабомбами из-за недостаточной результативности ракетных ударов.
- Российская армия направила четыре управляемых авиабомбы на территорию промышленного предприятия в городе Берислав Херсонской области.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил , что РФ запустила производство управляемых авиабомб, которые пока нечем сбивать.
- В течение суток 8 апреля Россия 71 раз обстреливала Херсонщину, поражены жилые кварталы Херсона, судозавод и зерновой терминал Бериславского района.
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