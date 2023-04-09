Враг атаковал Херсонщину управляемыми авиабомбами

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Вечером предыдущего дня российская армия ударила управляемыми авиабомбами по элеватору в Бериславе: здание претерпело значительные разрушения.

"Из авиации армия РФ ударила и по селу Львово Тягинской громады. В результате вражеской атаки повреждено административное здание и около пяти домов местных жителей. Также оккупанты нанесли авиаудары по селам Ольгино Высокопольской громады и Томарино Бериславской громады", - отметили в администрации.

По данным администрации, люди не пострадали.