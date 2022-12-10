Об этом информировало Оперативное командование "Юг".

"Ночью враг атаковал юг страны дронами-камикадзе. Продолжая техногенный террор, ударил по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей", - отметили в командовании.

Сообщений о пострадавших нет, спасательные и восстановительные службы работают над ликвидацией последствий российских атак.

Напомним, подразделения воздушного командования "Юг" сбили 10 из 15 "шахедов", атаковавших Херсонскую, Николаевскую и Одесскую ночью 10 декабря.

В течение суток 9 декабря оккупанты поразили 5 ракетными ударами Сумщину и Запорожскую область, также россияне совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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