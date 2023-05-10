Враг атаковал Днепропетровщину "шахедами": сбиты 3 беспилотника
Около полуночи 9 мая украинские воины уничтожили 3 "шахеда" над Днепропетровской областью
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
"Агрессор снова направил на область дроны. Около полуночи подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили 3 беспилотника. Они приземлили "шахеды". Спасибо ПВО за круглосуточную стражу", - отметил он.
Остальные ночи на Днепропетровщине прошли без вражеских атак.
- Вечером понедельника, 8 мая, российская армия атаковала Днепропетровщину – в области работала противовоздушная оборона, сбившая 8 ракет врага. Ранение получила 32-летняя женщина.
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