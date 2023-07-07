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Враг атаковал Днепропетровщину "шахедами", двое погибших. Ночная атака по Украине

7 июля, 2023 пятница
08:15
Война с Россией

В ночь на 7 июля российская армия атаковала Днепропетровщину "шахедами", в результате чего были повреждены авто, занялись пожары, два человека погибли

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что область атаковали "шахедами". Шесть из них сбили украинские защитники из Воздушного командования "Восход".

Обломки одного из сбитых дронов упали на автомобиль, который двигался по трассе. Двое находившихся в машине мужчин погибли.

Атака дронів по Дніпропетровщині

Фото: Сергей Лысак

Атака дронів по Дніпропетровщині

Фото: Сергей Лысак

Также в результате падения обломков загорелась трава. Спасатели ликвидировали огонь.

Кроме того, один дрон попал частному предприятию в Криворожском районе, в результате чего загорелся пожар. Она охватила более 100 кв. км и достигла 4-метровой высоты. Спасатели обуздали огонь. Пострадавших нет.

  • В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.
Украина
Россия
Днепропетровщина
Никополь
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