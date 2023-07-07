Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что область атаковали "шахедами". Шесть из них сбили украинские защитники из Воздушного командования "Восход".

Обломки одного из сбитых дронов упали на автомобиль, который двигался по трассе. Двое находившихся в машине мужчин погибли.

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Также в результате падения обломков загорелась трава. Спасатели ликвидировали огонь.

Кроме того, один дрон попал частному предприятию в Криворожском районе, в результате чего загорелся пожар. Она охватила более 100 кв. км и достигла 4-метровой высоты. Спасатели обуздали огонь. Пострадавших нет.