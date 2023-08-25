Враг атаковал Днепропетровщину ракетой, дроном и "градом": более 700 семей осталось без света, есть повреждения

Об этом передает Сергей Лысак, глава ОВА.

Этой ночью агрессор бил по Никопольщине. Целил из "града" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждены сельскохозяйственное предприятие и линия электропередачи. Без света осталось более 700 семей. В то же время утром российская армия снова атаковала город. А еще – Марганецкую громаду. Там последствия уточняются.

Фото: Сергей Лысак

В Зеленодольской громаде Криворожского района из-за обстрела из тяжелой артиллерии изуродован газопровод.

Фото: Сергей Лысак

Кроме того, ночью защитники из ВК "Восход" уничтожили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Также украинская ПВО сбила ракету. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской громаде Криворожья.

Фото: Сергей Лысак

Всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Фото: Сергей Лысак