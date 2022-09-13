Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов .

Так под обстрелы 12 сентября попали Харьков и Харьковский, Чугуевский и Купянский районы Харьковской области.

Также около 03.00 13 сентября были зафиксированы удары по городу Лозовая. Попали в учебное заведение, в результате чего произошло возгорание. Информация о пострадавших уточняется.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в Харькове погибли один человек, еще шестеро - ранены. В Изюмском районе ранен один человек. В Харьковском районе – двое раненых, один из которых взорвался на мине в Русских Тишках. В Купянском районе погибли два гражданских.

12 сентября сообщили, что ВСУ уволили 4 населенных пункта в Харьковской области.

Позже в этот же день в селе Терновая, на границе с РФ, подняли украинский флаг.

13 сентября Генштаб ВСУ заявил , что на освобожденных территориях ежедневно фиксируют до 200 военных преступлений россиян.