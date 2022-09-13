Враг активно обстреливал Харьковщину в течение суток, есть погибшие и раненые
За прошедшие сутки россияне наносили удары по Харькову и трем районам области
Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов .
Так под обстрелы 12 сентября попали Харьков и Харьковский, Чугуевский и Купянский районы Харьковской области.
Также около 03.00 13 сентября были зафиксированы удары по городу Лозовая. Попали в учебное заведение, в результате чего произошло возгорание. Информация о пострадавших уточняется.
По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в Харькове погибли один человек, еще шестеро - ранены. В Изюмском районе ранен один человек. В Харьковском районе – двое раненых, один из которых взорвался на мине в Русских Тишках. В Купянском районе погибли два гражданских.
- 12 сентября сообщили, что ВСУ уволили 4 населенных пункта в Харьковской области.
- Позже в этот же день в селе Терновая, на границе с РФ, подняли украинский флаг.
- 13 сентября Генштаб ВСУ заявил , что на освобожденных территориях ежедневно фиксируют до 200 военных преступлений россиян.
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