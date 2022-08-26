Враг активизировался в Харьковской области и ведет огонь на разрушение, не жалея боекомплекта, - заместитель командира батальона "Карпатская Сечь"

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



"На нашем участке четвертый день ведутся интенсивные бои, враг сильно активизировался и пытается сбить нас с высот, которые мы занимаем. Также усилились действия вражеских танков, что заметно по сравнению с последними двумя неделями, они вместе с пехотой и бронетранспортерами, БМП пробуют пробивать наши позиции. Но несмотря на попытки противника атаковать, мы держимся в своем секторе и ни один участок фронта не пробит противником", - отметил заместитель командира батальона "Карпатская Сечь".



Владимир Гапун добавил, что кроме танков работает и вражеская артиллерия, противник применяет фосфорные запалы, то есть совершенно не жалеет свой боекомплект, стирая леса, посадки, поля, города или села.



"Враг ведет не прицельный огонь, а хаотичный, направленный на полное разрушение. По их планам нужно разрушить все возможные укрытия, где мы можем находиться. Также сейчас участились нападения диверсионных групп для проверки нашей обороны, это означает, что в ближайшие дни они готовятся к наступательным. действий. Мы к этому готовы и принимаем все необходимые меры по обороне своего сектора", - пояснил Гапун .

24 августа в Харьковской области российская артиллерия и авиация обстреляла 28 населенных пунктов

25 августа по сообщению от Генштаба ВСУ известно, что на Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков , боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.

26 августа Генштаб ВСУ сообщил, что войска РФ продолжают обстреливать Харьковщину и активно привлекают беспилотники для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии

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