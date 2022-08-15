Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение из артиллерии разных типов недалеко от Большой Камышевахи, Бражевки, Залимана, Вернополья, Мазановки и Богородичного.

Вел штурмовые действия в направлении Тихоцкое – Долина, успеха не имел, понес потери, отошел.

На Краматорском направлении противник пытается вести наступательные действия. Активно задействует штурмовую и армейскую авиацию. Зафиксированы обстрелы недалеко от Белогоровки, Григоровки, Стародубовки, Веселого, Федоровки и Северска.

На Бахмутском направлении враг активизировал разведку переднего края украинской обороны, совершал обстрелы из артиллерии и танков возле Торецка, Бахмутского, Белогоровки, Курдюмовки, Васильевки, Зайцевого и Железного. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Соледар. Вел наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Срибного, Красногоровки, Опросного, Первомайского, Новобахмутовки и Марьинки, а также авиаудар возле Красногоровки.

С целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли.

В Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на содержании занятых районов. Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Лиманы, Прибужское, Новониколаевка, Котлярево, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Кобзарцы, Веселый Кут, Терновка, Андреевка, Лозовое, Токарево, Заречное и Ольгине. Нанес авиационные удары вблизи Белогорки и Андреевки.

Вел воздушную разведку беспилотниками недалеко от Снегиревки, Красного Яра и Белой Криницы.

"В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – говорят в Генштабе.

На Харьковском направлении противник обстрелял из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Светличное, Шаповаловка, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Большие Проходы, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Гусаровка, Базалиевка, Старая Гнилица и Протопоповка. Нанес авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Люте, Искрисковщина и Беловоды Сумской области.

Украинские военные подчеркивают, что российская пропаганда продолжает лгать, придумывая несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников.

"Поэтому призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию", - пишет Генштаб.

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