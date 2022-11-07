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Война с Россией: хроника
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Враг активировался, и сейчас самая горячая точка на пересечении трех областей, - депутат Запорожского облсовета Лишенко

7 ноября, 2022 понедельник
14:47
война с Россией

Сергей Лышенко, депутат Запорожского областного совета, отметил, что противник пытается перерезать обеспечение украинских сил в Донецкой области, поэтому атакует на пересечении Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Сергей Лышенко прокомментировал оперативную ситуацию в Запорожском направлении.

"Враг активировался недалеко от Гуляйполя и пытается прорвать линию нашей обороны, но не так горячо атакуют, как это происходит на Донецком направлении. Скорее всего, противник намерен перерезать обеспечение донецкой группировки украинских сил, однако вряд ли это россиянам удастся. Само место , где пересекаются Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области, сейчас наиболее горячей точкой", - сообщил депутат облсовета.

  • 6 ноября за сутки кафиры 52 раза обстреляли Запорожскую область : есть погибший, разрушены 16 объектов инфраструктуры
  • Также ВСУ поразили штаб одного из российских подразделений в селе Басань на Запорожье, уничтожили около 10 единиц военной техники и 50 кафиров.
 
Украина
военные силы Украины
Днепропетровщина
Донетчина
Запорожская область
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