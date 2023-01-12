Враг 90 раз обстрелял Херсонщину из разных видов вооружения за прошедшие сутки

Об этом информирует глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 90 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - пишет глава региона.

По областному центру, городу Херсон, рашисты били 27 раз. Под прицелом врага находиться жилые кварталы. Российские снаряды попали в перинатальный центр, частные и многоквартирные дома.

Сообщается, что за прошедшие сутки в результате обстрелов армии РФ погиб один человек и еще пять мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.