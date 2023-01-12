Враг 90 раз обстрелял Херсонщину из разных видов вооружения за прошедшие сутки
За минувшие сутки, 11 января, российские военные 90 раз обстреляли территорию Херсона из артиллерии, реактивных систем, минометов и танков
Об этом информирует глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"Российские оккупанты 90 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - пишет глава региона.
По областному центру, городу Херсон, рашисты били 27 раз. Под прицелом врага находиться жилые кварталы. Российские снаряды попали в перинатальный центр, частные и многоквартирные дома.
Сообщается, что за прошедшие сутки в результате обстрелов армии РФ погиб один человек и еще пять мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.
- 10 января российские войска нанесли удар по городу Херсон. Снаряд попал во двор пятиэтажки, ранен местный житель.
- Во вторник, 10 января, российские захватчики нанесли 63 удара по территории Херсонской области, в результате чего были повреждены детская больница, образовательное учреждение и жилые дома.
- 11 января российские оккупанты били по городу Херсон. Зафиксированы попадания в роддом, который загорелся от вражеского снаряда. Пострадала работница медучреждения.
- 11 января российские оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры в Никольском Херсонской области. В результате ранены трое мирных жителей.
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