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Враг 90 раз обстрелял Херсонщину из разных видов вооружения за прошедшие сутки

12 января, 2023 четверг
09:05
война с Россией

За минувшие сутки, 11 января, российские военные 90 раз обстреляли территорию Херсона из артиллерии, реактивных систем, минометов и танков

Об этом информирует глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 90 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - пишет глава региона.

По областному центру, городу Херсон, рашисты били 27 раз. Под прицелом врага находиться жилые кварталы. Российские снаряды попали в перинатальный центр, частные и многоквартирные дома.

Сообщается, что за прошедшие сутки в результате обстрелов армии РФ погиб один человек и еще пять мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

  • 10 января российские войска нанесли удар по городу Херсон. Снаряд попал во двор пятиэтажки, ранен местный житель.
  • Во вторник, 10 января, российские захватчики нанесли 63 удара по территории Херсонской области, в результате чего были повреждены детская больница, образовательное учреждение и жилые дома.
  • 11 января российские оккупанты били по городу Херсон. Зафиксированы попадания в роддом, который загорелся от вражеского снаряда. Пострадала работница медучреждения.
  • 11 января российские оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры в Никольском Херсонской области. В результате ранены трое мирных жителей.

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Херсон
Херсонщина
воєнні злочини Росії
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