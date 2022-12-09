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Враг 68 раз обстрелял Херсонщину из разных видов оружия, восемь гражданских получили ранения

9 декабря, 2022 пятница
09:32
война с Россией

В течение 8 декабря войска РФ совершили 68 обстрелов Херсонской области. От огня минометов, артиллерии, танков и РСЗО пострадала гражданская инфраструктура, восемь человек ранены

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

В течение суток 8 декабря оккупанты нанесли 68 ударов по территории Херсонской области. Враг готовил из всего спектра вооружения: минометов, артиллерии, танков и РСЗО.

В областном центре войска РФ попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и другие постройки.

В результате атаки восемь местных жителей получили ранения.

  • Напомним, утром 9 декабря Генштаб информировал, что за предыдущие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 3 авиационных удара по Украине.
  • За сутки 8 декабря войска РФ ударили ракетами и артиллерией по Купянскому, Харьковскому, Чугуевскому и Изюмскому районам Харьковщины. В результате атак три человека госпитализировали
  • В ночь на 9 декабря на территории Никопольского района Днепропетровской области российские кафиры били по населенным пунктам - оборвана линия электропередачи, повреждены дома.

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Херсон
Херсонщина
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