Враг 68 раз обстрелял Херсонщину из разных видов оружия, восемь гражданских получили ранения
В течение 8 декабря войска РФ совершили 68 обстрелов Херсонской области. От огня минометов, артиллерии, танков и РСЗО пострадала гражданская инфраструктура, восемь человек ранены
Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
В течение суток 8 декабря оккупанты нанесли 68 ударов по территории Херсонской области. Враг готовил из всего спектра вооружения: минометов, артиллерии, танков и РСЗО.
В областном центре войска РФ попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и другие постройки.
В результате атаки восемь местных жителей получили ранения.
- Напомним, утром 9 декабря Генштаб информировал, что за предыдущие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 3 авиационных удара по Украине.
- За сутки 8 декабря войска РФ ударили ракетами и артиллерией по Купянскому, Харьковскому, Чугуевскому и Изюмскому районам Харьковщины. В результате атак три человека госпитализировали
- В ночь на 9 декабря на территории Никопольского района Днепропетровской области российские кафиры били по населенным пунктам - оборвана линия электропередачи, повреждены дома.
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