Об этом информирует Херсонская ОВА .

"Российские оккупанты 65 раз атаковали мирные населенные пункты Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - пишет пресс-служба.

Областной центр – Херсон враг атаковал 13 раз. Российские снаряды попали в судостроительный завод, школу и жилые дома.

В результате действий армии РФ за прошедшие сутки на Херсонщине погибли два мирных жителя. Ранения разной степени тяжести получили 9 человек, среди них 5-летний мальчик.

Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.