Враг 65 раз бил по Херсонщине: за сутки два человека погибли, среди раненых 5-летний мальчик
2 февраля российские военные били по Херсонщине. В результате этого два человека погибли, 9 были ранены, среди них 5-летний мальчик
Об этом информирует Херсонская ОВА .
"Российские оккупанты 65 раз атаковали мирные населенные пункты Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - пишет пресс-служба.
Областной центр – Херсон враг атаковал 13 раз. Российские снаряды попали в судостроительный завод, школу и жилые дома.
В результате действий армии РФ за прошедшие сутки на Херсонщине погибли два мирных жителя. Ранения разной степени тяжести получили 9 человек, среди них 5-летний мальчик.
Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
- В течение 1 февраля оккупанты 34 раза открывали огонь по Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. Известно о четырех получивших ранения людях.
- В течение 2 февраля захватчики массированно атаковали жилищный сектор поселка Камышаны, Херсонская область. От осколков снаряда погибла женщина, четыре человека получили ранения.
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