Враг 42 раза обстрелял Херсонщину за прошедшие сутки: попал в жилые кварталы и территорию завода, есть раненые
За минувшие сутки противник совершил 42 обстрела Херсонщины, выпустив 282 снаряда из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации
Об этом сообщил глава Херсонской областной администрации Олпксандр Прокудин.
За минувшие сутки противник совершил - 42 обстрела, выпустив 282 снаряда из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 7 раз. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода Херсона.
Из-за российской агрессии два человека получили ранения.
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