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Враг 15 августа не совершил ни одного успешного продвижения, все попытки закончились потерями и отступлением, - Генштаб

16 августа, 2022 вторник
01:50
война с Россией

Утратив инициативу с целью недопущения создания Силами обороны благоприятных условий для перехода в наступление враг продолжает уничтожение военных и гражданских объектов из всех имеющихся средств огневого поражения

Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются меры проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси. Ориентировочно это продлится до 20 августа этого года. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Северском направлении с целью демонстрации своего присутствия и сковывания подразделений Сил обороны враг обстрелял из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Басовка, Могрица, Голышевское и Будки Сумской области.

На Харьковском направлении противник с целью недопущения создания Силами обороны благоприятных условий для перехода в наступление продолжает уничтожение военных и гражданских объектов из всех имеющихся средств огневого поражения. Огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии делает это в районах населенных пунктов Слобожанское, Пятихатки, Ртищевка, Одноробовка, Сосновка, Слатино, Светличное, Шевеловка, Новое, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Коробки.

Оккупанты задействовали авиацию для ударов возле Верхнего Салтова, Сосновки и Ртищевки.

Враг попытался прорвать оборону наших войск в направлении Казачья Лопань – Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили назад.

В Славянском направлении враг концентрированным огнем артиллерии безуспешно пытался оттеснить наших защитников в районах Грушувахи, Краснополья, Асеевки и Мазановки. Затем штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение на направлении Довгенькое - Мазановка, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы противника у Спирного, Ивано-Дарьевки и Райгородка. Вражеская авиация действовала недалеко от Спорного и Пришиба.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться в направлениях Ивано-Дарьевки, Выемки и Веселого. Потерпели полную неудачу и хаотично отошли на ранее занятые позиции.

На Бахмутском направлении противник, применением имеющихся средств огневого поражения по районам населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Веселая Долина, Васюковка, Бахмутское, Соледарь, Шумы, Северное, Белогоровка, Яковлевка, Федоровка, Зайцево и Вершина, пытался создать благоприятные условия для дальнейшего наступления участках.

Нанес авиаудары вблизи Соледара и Яковловки. Совершил попытку штурмовых действий из района Углегорской ТЭС в направлении населенного пункта Вершина. Понес потери и отошел.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы районов Красногоровки, Песков, Опросного, Водяного и Марьинки. Также оккупанты нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Водяного и Новобахмутовки. Враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов по линии столкновения. Задействовал авиацию для ударов неподалеку от Новомихайловки, Елизаветовки, Щербаков и Волшебного.

Оккупанты попытались наступать на направлениях Славное – Новомихайловка, Солодкое – Водяное, Солодкое – Владимировка, Егоровка – Павловка. Получили жесткий отпор, понесли потери и откатились назад.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов по линии столкновения и в глубине обороны с целью недопущения перегруппировки украинских подразделений и создания ими благоприятных условий для проведения контрнаступления.

Враг нанес авиационных ударов недалеко от Андреевки, Мирного, Благодатного и Лозового.

В Черноморской и Азовской морских операционных зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры на глубине территории Украины. В готовности к применению высокоточного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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военные силы Украины
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