Врачи впервые провели трансплантацию костного мозга от неродственного донора из Украины
В больнице Охматдет впервые провели трансплантацию костного мозга от неродственного донора из Украины. Операцию сделали 18-летнему Олегу с Днепропетровщины
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Раньше для подобных операций искали доноров за границей, но война усугубила ситуацию.
"До вторжения (РФ в Украину, - ред.) доноров находили со всего мира и стволовые клетки могли доставить в Украину самолетом. Однако с началом полномасштабной войны этот путь усложнился, а время в этой ситуации критично: от момента забора до трансплантации должно пройти не больше 72 часов", - рассказали в ведомстве.
Поэтому донора для парня начали искать в Украинском реестре доноров.
"К нашему счастью, какой-то чужой человек подошел как донор и дал единственный шанс моему сыну на жизнь. Чем больше будет украинцев в реестре, тем быстрее будут находиться доноры для наших деток", - цитируют в Минздраве маму юного пациента Ирину.
Желающих стать донором костного мозга призвали бесплатно регистрироваться по ссылке.
- Ранее поляк стал донором костного мозга для двухлетней девочки из Тернополя.
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