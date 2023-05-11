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Врачи впервые провели трансплантацию костного мозга от неродственного донора из Украины

11 мая, 2023 четверг
16:51
Наука

В больнице Охматдет впервые провели трансплантацию костного мозга от неродственного донора из Украины. Операцию сделали 18-летнему Олегу с Днепропетровщины

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Раньше для подобных операций искали доноров за границей, но война усугубила ситуацию.

"До вторжения (РФ в Украину, - ред.) доноров находили со всего мира и стволовые клетки могли доставить в Украину самолетом. Однако с началом полномасштабной войны этот путь усложнился, а время в этой ситуации критично: от момента забора до трансплантации должно пройти не больше 72 часов", - рассказали в ведомстве.

Поэтому донора для парня начали искать в Украинском реестре доноров.

"К нашему счастью, какой-то чужой человек подошел как донор и дал единственный шанс моему сыну на жизнь. Чем больше будет украинцев в реестре, тем быстрее будут находиться доноры для наших деток", - цитируют в Минздраве маму юного пациента Ирину.

Желающих стать донором костного мозга призвали бесплатно регистрироваться по ссылке.

Новости
Украина
Здоровье
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