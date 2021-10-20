Врачи США впервые успешно пересадили человеку почку, выращенную в теле свиньи
В США впервые в истории успешно пересадили почку из тела генно-модифицированной свиньи в тело человека
Об этом сообщает AP .
Хирурги Медицинского центра Лангон при Университете Нью-Йорка пересадить человеку почку, которая была выращена в теле генно-модифицированной свиньи.
"Она (почка, - ред.) абсолютно нормально функционировала. Она сразу не была отторгнута, несмотря на наши волнения", - подчеркнул доктор Роберт Монтгомери.
Как отмечается, орган пересадили пациенту с мертвым мозгом и нарушением функции почек, прежде чем отключить его от аппарата жизнеобеспечения.
Как известно, хирурги присоединили почку к паре крупных кровеносных сосудов человека, но вне тела, и наблюдали за ней в течение двух дней. Все это время почка очищала организм от мочевины.
Врачи заметили, что у этих свиней нет гена, который производит альфа-гал, сахар, который провоцирует немедленную атаку иммунной системы человека.
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