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Врачи объяснили, что происходит с телом, когда человек долго бодрствует

9 августа, 2023 среда
06:45
Здоровье

Каждый может рисковать общим здоровьем в долгосрочной перспективе, если бодрствует длительное время

Об этом говорится в исследовании ученых и комментарии доцента клинической психологии в Йельской школе медицины и члена Американской академии медицины сна Джона Клайна, пишет ladbible .

Врачи советуют не экономить на сне. По словам клинического преподавателя сна Терри Кралла и других экспертов, поэтому вы можете рисковать своим общим здоровьем в долгосрочной перспективе.

Отмечается, поскольку сон также взаимосвязан с пищевыми привычками и здоровьем, людям, у которых хронически плохой сон, могут угрожать серьезные заболевания.

По словам Клайна, мозг начинает страдать уже через 24 часа без сна: "Он пытается справиться с тем, что не имеет возможности омолаживаться, поэтому у нас повышенный уровень гормонов стресса, чтобы поддерживать организм в активном состоянии".

Гормоны стресса повышаются, чтобы бороться с усталостью, а также покидают человека с таким же уровнем когнитивных нарушений, как у человека с содержанием алкоголя в крови 0,1.

"Это означает, что вы можете оказаться в зоне повышенного риска", - говорит он, ссылаясь на исследования по повышенному риску автомобильных аварий после работы в ночную смену.

Так, в исследовании, опубликованном в Journal of Sleep Research в 2016 году, группе мужчин не давали спать в течение суток. Исследователи обнаружили, что эти люди, вероятно, имели ошибочные воспоминания из-за снижения когнитивных функций.

Эксперт по сну также отмечает, что когда человек бодрствует в течение этого периода, у него может наблюдаться и снижение концентрации внимания, эмоциональная реактивность, ухудшение слуха и повышенный риск смерти от несчастного случая.

Но это еще не все, поскольку хуже всего становится только через 36 часов. Человек чувствует туманную память и неспособность усваивать информацию или обрабатывать социальные сигналы, говорит психолог и директор Программы поведенческой медицины сна в Кливлендской клинике Мишель Дреруп.

"48 часов – это уже экстремальная депривация сна", – считает он.

Это связано с тем, что тело начинает впадать в "микросон", то есть несколько секунд, когда тело выключается, а мозг выключается. Галлюцинации начинаются, когда человек заходит на 72 часа без сна.

"Мозг борется с желанием выключиться, и это создаст очень уязвимое эмоциональное состояние", - добавляет эксперт.

Это потому, что "микросон" встречается чаще при более длительных растяжениях, ведь является защитной реакцией организма, хотя он чрезвычайно опасен, если человек находится за рулем или работаете с тяжелой техникой.

  • Ранее исследователи из Калифорнийского университета в Эрвайне обнаружили, что снижение когнитивных функций и такие состояния, как деменция, можно замедлить, обогащая воздух ароматами перед сном.
Общество
Наука
Медицина
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