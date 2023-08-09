Об этом говорится в исследовании ученых и комментарии доцента клинической психологии в Йельской школе медицины и члена Американской академии медицины сна Джона Клайна, пишет ladbible .

Врачи советуют не экономить на сне. По словам клинического преподавателя сна Терри Кралла и других экспертов, поэтому вы можете рисковать своим общим здоровьем в долгосрочной перспективе.

Отмечается, поскольку сон также взаимосвязан с пищевыми привычками и здоровьем, людям, у которых хронически плохой сон, могут угрожать серьезные заболевания.

По словам Клайна, мозг начинает страдать уже через 24 часа без сна: "Он пытается справиться с тем, что не имеет возможности омолаживаться, поэтому у нас повышенный уровень гормонов стресса, чтобы поддерживать организм в активном состоянии".

Гормоны стресса повышаются, чтобы бороться с усталостью, а также покидают человека с таким же уровнем когнитивных нарушений, как у человека с содержанием алкоголя в крови 0,1.

"Это означает, что вы можете оказаться в зоне повышенного риска", - говорит он, ссылаясь на исследования по повышенному риску автомобильных аварий после работы в ночную смену.

Так, в исследовании, опубликованном в Journal of Sleep Research в 2016 году, группе мужчин не давали спать в течение суток. Исследователи обнаружили, что эти люди, вероятно, имели ошибочные воспоминания из-за снижения когнитивных функций.

Эксперт по сну также отмечает, что когда человек бодрствует в течение этого периода, у него может наблюдаться и снижение концентрации внимания, эмоциональная реактивность, ухудшение слуха и повышенный риск смерти от несчастного случая.