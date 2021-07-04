Врачи назвали предварительную причину смерти привитого Pfizer в Винницкой области

Подробности приводит Еспресо.TV .



"По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы - причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет", - говорится в сообщении Департамента .



"Расследование продолжается, ожидаем результаты морфо-гистологических исследований. Мы обязательно сообщим о любых новых выясненных фактах, как только они станут известны", - добавили при этом в ведомстве.



По данным электронной амбулаторной карты умершего пациента, хронических заболеваний у него зарегистрировано не было.



"Вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин", - отмечают медики.

Напомним, после прививки вакциной Pfizer в Винницкой области умер 47-летний мужчина. Этот факт официально подтвержден МЗ .

Пока это первый подобный случай в Украине.

Нацслужбы здоровья рекомендовала прививать вакциной Pfizer даже беременных .