Врачи назвали предварительную причину смерти привитого Pfizer в Винницкой области
Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА обнародовал заявление о пока окончательно не подтвержденной причине смерти жителя области, которому перед тем препаратом Pfizer сделали вакцинацию от COVID-19
Подробности приводит Еспресо.TV .
"По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы - причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет", - говорится в сообщении Департамента .
"Расследование продолжается, ожидаем результаты морфо-гистологических исследований. Мы обязательно сообщим о любых новых выясненных фактах, как только они станут известны", - добавили при этом в ведомстве.
По данным электронной амбулаторной карты умершего пациента, хронических заболеваний у него зарегистрировано не было.
"Вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин", - отмечают медики.
- Напомним, после прививки вакциной Pfizer в Винницкой области умер 47-летний мужчина. Этот факт официально подтвержден МЗ .
- Пока это первый подобный случай в Украине.
- Нацслужбы здоровья рекомендовала прививать вакциной Pfizer даже беременных .
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