Врачи на Прикарпатье впервые провели родственную трансплантацию почки
В Ивано-Франковске впервые провели родственную трансплантацию почки 25-летнему мужчине, донором которого стал его родной отец
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (МЗ).
Согласно сообщению, 10 августа на базе Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковского городского совета брригада врачей во главе с директором Тарасом Масляком провела первую в регионе семейную трансплантацию почки. Реципиентом стал 25-летний мужчина, который с 2017 году находился на программном гемодиализе. Его донором стал родной отец.
В пресс-службе добавили, что трансплантация состоялась благодаря сотрудничеству с врачами "Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Львова". Собственно оперативные вмешательства были проведены с участием специалистов обоих заведений.
Отмечается, что трансплантация прошла за государственный счет.
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