Врачи на Прикарпатье впервые провели родственную трансплантацию почки

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (МЗ).



Согласно сообщению, 10 августа на базе Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковского городского совета брригада врачей во главе с директором Тарасом Масляком провела первую в регионе семейную трансплантацию почки. Реципиентом стал 25-летний мужчина, который с 2017 году находился на программном гемодиализе. Его донором стал родной отец.



В пресс-службе добавили, что трансплантация состоялась благодаря сотрудничеству с врачами "Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Львова". Собственно оперативные вмешательства были проведены с участием специалистов обоих заведений.



Отмечается, что трансплантация прошла за государственный счет.

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