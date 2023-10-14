Врачи из Великобритании и Польши работают в прифронтовых больницах и учат украинских медиков, - Ирина Рыбинкина

Об этом в программе "Война и волонтеры" ведущей телеканала "Еспресо" Кристине Парубий рассказала глава фонда Ирина Рыбинкина.

Сейчас многие гражданские больницы взяли на себя функцию лечения или стабилизации пациентов на вторичном этапе. К примеру, если есть травма, сотрясение головного мозга, человеку нужно отлежаться перед тем, как возвращаться на передовую. Чтобы пациентов не эвакуировать в Киев, Днепр или в западную. Украину, в этих, даже маленьких больницах есть терапевтическое отделение. Мы в этом процессе пытаемся достичь того, чтобы эта травма переходила в оборудованное отделение и в руки квалифицированных врачей. То есть это должны быть натренированные люди", - отмечает Ирина Рыбинкина.

По словам главы фонда, районные и сельские больницы, расположенные на прифронтовых территориях, не могут браться лечить такие травмы, потому что никогда такого не видели. Все изменилось с началом полномасштабного российского вторжения.

"Если в такую больницу привезти десять раненых с тяжелой минно-взрывной травмой, у них нет профессиональных качеств, чтобы оказать квалифицированную помощь. Так работает по всему миру. Поэтому у нас есть несколько программ по обучению. Например, обучение по ультразвуку. Мы берем маленькое количество врачей. Были украинцы, поляки, британцы. Едем туда, где нужно научить. Мы проводим двухдневный курс, а потом остаемся еще работать на неделю. Такие теоретические и практические навыки вместе работают. За несколько дней можно теоретически научить, а потом нужна практика. Так мы работаем рядом в этой больнице и понимаем, какие знания им еще нужны", - говорит Ирина Рыбинкина.