Врачи детской больницы "Охматдет" подписали прижизненные согласия на посмертное донорство органов

Об этом сообщает "Укринформ".



"Мы решили своим примером показать, что трансплантация в Украине может быть, она безопасна, она необходима. Информация о потенциальном доноре недоступна никому только транспланткоординатору, который принимает заявление на посмертную донацию органов.



В Украине по закону о трансплантации существует презумпция несогласия. То есть, мы все после смерти не согласны на забор органов. Это требует общения с родственниками, многие из них в такой трудный для себя момент сомневаются, но это согласие, надеемся, позволит родственникам принять правильное решение, потому что один донор - это восемь спасенных жизней", - отметил хирург-трансплантолог больницы "Охматдет Олег Годик.



По его словам, когда в приложении "Дия" заработает опция на согласие на посмертное донорство, информация о доноре не будет доступна даже транспланткоординаторам, и будет открыта только в случае смерти потенциального донора.



По словам Годика, пока в "Дии" не заработала опция на посмертное донорство, каждый желающий может обратиться в один из 44 центров трансплантации к транспланткоординатору. При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.



"Транспланткоординатор внесет все данные в электронный реестр доноров и реципиентов. При этом потенциальный донор не должен проходить каких-либо медицинских осмотров", - сообщил Годик.



Он добавил, что на сегодняшний день более 50% трансплантаций в Украине происходит от посмертных доноров. Сейчас только в Охматдете более двух десятков детей ждут органную трансплантацию от неродинного донора.



Эти пациенты годами живут в "Охматдете", трижды в неделю проходят четырехчасовую процедуру гемодиализа и ждут спасательной пересадки.



В Охматдете трансплантация началась только в марте 2021 года – с того времени в больнице сделали 15 детских трансплантаций почки.



Издание информирует, что Украине за 2021 год была проведена 331 трансплантация, из них 169 - от посмертных доноров.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил , что в приложении "Дия" появится раздел для подачи заявления о согласии стать донором после смерти.