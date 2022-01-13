Врачи будут получать доплаты за вакцинацию пациентов: в Минздраве назвали условия

Об этом он заявил РБК-Украина .



С 1 марта 2022 года Национальная служба здоровья Украины приступит к оценке уровня охвата полным курсом прививки от коронавируса.



С 1 июня она будет оценивать показатель вакцинации детей до 6 лет согласно календарю прививок.



В случае достижения целевых значений врачи, оказывающие первичную медицинскую помощь, будут ежеквартально получать доплату к ставке.

Напомним, с 1 января Кабмин повысил минимальную зарплату врачей до 20 тыс. грн.

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