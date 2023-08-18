Об этом сообщает ScienceAlert

Аппендицит – это воспаление небольшого органа, прикрепленного к толстой кишке. Если не лечить, он может лопнуть и вызвать перитонит – инфекцию брюшной полости. Лечение аппендицита состоит в хирургическом удалении аппендикса. Но в Антарктиде это не так-то просто, говорится в материале.

"Зимой на станции обычно бывает только один врач. Эвакуация обратно для медицинской помощи в Австралии невозможна по крайней мере часть года", - заявляют на сайте Австралийской антарктической программы, а потому всем зимующим на станциях медикам рекомендуют удалить аппендикс заранее.

Сообщается, что это предупредительная мера может спасти жизнь в случае чрезвычайной ситуации, ведь это не гипотетическая угроза.

В прошлом двое врачей, работавших на островах Херд и Макдональд, страдали аппендицитом. Одного из них эвакуировали судном, а другого оперировал его коллега-врач.

Всего на австралийских антарктических станциях зимуют около 80 человек. Они проводят там до девяти месяцев, занимаясь научными исследованиями и бытовыми делами. Они должны быть готовы к суровым погодным условиям, изоляции и ограниченным ресурсам.