Врачам, зимующим в Антарктиде, рекомендуют удалить аппендикс. Причина
Перед поездкой на австралийские антарктические станции врачи, которые будут работать там, должны пройти обязательную аппендэктомию перед поездкой. Это защитит их от возможного аппендицита, который может быть смертелен в таких экстремальных условиях
Об этом сообщает ScienceAlert
Аппендицит – это воспаление небольшого органа, прикрепленного к толстой кишке. Если не лечить, он может лопнуть и вызвать перитонит – инфекцию брюшной полости. Лечение аппендицита состоит в хирургическом удалении аппендикса. Но в Антарктиде это не так-то просто, говорится в материале.
"Зимой на станции обычно бывает только один врач. Эвакуация обратно для медицинской помощи в Австралии невозможна по крайней мере часть года", - заявляют на сайте Австралийской антарктической программы, а потому всем зимующим на станциях медикам рекомендуют удалить аппендикс заранее.
Сообщается, что это предупредительная мера может спасти жизнь в случае чрезвычайной ситуации, ведь это не гипотетическая угроза.
В прошлом двое врачей, работавших на островах Херд и Макдональд, страдали аппендицитом. Одного из них эвакуировали судном, а другого оперировал его коллега-врач.
Всего на австралийских антарктических станциях зимуют около 80 человек. Они проводят там до девяти месяцев, занимаясь научными исследованиями и бытовыми делами. Они должны быть готовы к суровым погодным условиям, изоляции и ограниченным ресурсам.
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