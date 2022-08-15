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Главная война с Россией Врачам за сотрудничество с РФ ничего не угрожает, поскольку действует клятва Гиппократа, – политолог из Херсона Молчанов
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Врачам за сотрудничество с РФ ничего не угрожает, поскольку действует клятва Гиппократа, – политолог из Херсона Молчанов

15 августа, 2022 понедельник
17:27
война с Россией

На оккупированной части Херсонской области идет процесс замены врачей, которые выехали или отказались сотрудничать

Об этом в эфире Еспресо сказал политолог из Херсона Владимир Молчанов.

"По медицине им удалось фактически наладить контроль за всеми учреждениями. Идет процесс замены тех врачей, которые выехали или отказались сотрудничать. Надо отметить, что врачам за сотрудничество ничего не угрожает, есть клятва Гиппократа, которая выше любых административных законов", - отметил он.

Молчанов добавил, что ситуация в отношении учителей здесь хуже и террор оккупантов сильнее.

"Постоянно в их пропаганде идет травля учителей, которые отказываются переходить на эту сторону. Это уже будет уголовное преступление – переход на работу по российским образовательным программам. До сих пор казалось, что будет баланс – и учителей, и детей в школах будет мало. На всю Херсонщину было только более 200 учителей, которые согласились на сотрудничество. Сколько будет после этой травли, особенно в небольших населенных пунктах, где все всех знают и всегда есть коллаборант, который наведет на учителя, не могу сказать", - подчеркнул политолог.

По его мнению, настроения оккупантов и желающих с ними сотрудничать зависят от ситуации на фронте.

"Если мосты уничтожить окончательно, это не только перекроет возможности российского снабжения правобережной группировки, но и деморализует коллаборантов и российских завезенцев. Первые - снизят свою активность, а вторые просто сбегут немедленно", - подытожил Молчанов.

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образование
Херсон
Херсонщина
оккупированные территории
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