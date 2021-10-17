Врач заявил, что состояние арестованного в Грузии Саакашвили ухудшилось
Личный врач экс-президента Грузии Саакашвили Николоз Кипшидзе рассказал, что состояние здоровья политика ухудшилось из-за голодовки в тюрьме
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
По его словам, состояние здоровья бывшего президента Грузии Саакашвили, который 17-й день продолжает голодовку в камере, ухудшается.
"Состояние его здоровья ухудшается, что было вполне предсказуемо, однако Саакашвили не намерен прекращать голодовку, и морально он стоек. Ему сложно передвигаться, сильная бледность лица, но пока срочного медицинского вмешательства не требуется", - сказал Кипшидзе.
Михеил Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был арестован в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в Рустави.
- Напомним, 1 октября Саакашвили был арестован в Грузии и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
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