Врач заявил, что состояние арестованного в Грузии Саакашвили ухудшилось

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

По его словам, состояние здоровья бывшего президента Грузии Саакашвили, который 17-й день продолжает голодовку в камере, ухудшается.

"Состояние его здоровья ухудшается, что было вполне предсказуемо, однако Саакашвили не намерен прекращать голодовку, и морально он стоек. Ему сложно передвигаться, сильная бледность лица, но пока срочного медицинского вмешательства не требуется", - сказал Кипшидзе.

Михеил Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был арестован в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в Рустави.

Напомним, 1 октября Саакашвили был арестован в Грузии и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

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