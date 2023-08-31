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Врач в должности пулеметчика: во время войны государство не финансирует подготовку студентов-медиков на военных кафедрах

Зиновия Воронович
31 августа, 2023 четверг
18:00
Общество

Врач, не окончивший военную кафедру, не может быть военным врачом, но на втором году войны обучение на таких кафедрах – только за счет студентов

Детальнее о том, сколько стоит для студента-медика подготовка на кафедрах медицины катастроф и военной медицины и почему для врача на фронте важно звание офицера медицинской службы - в материале Эспрессо .

В украинских вузах до середины сентября идет прием документов на военные кафедры. Два года обучения на "военке" и студент или студентка получат вместе с дипломом о высшем образовании также звание офицера запаса. Официально, чтобы попасть на такое обучение студенту-четвертокурснику, нужно пройти конкурс. Однако в разговоре с преподавателями военных кафедр в разных вузах оказалось, что берут почти всех, потому что желающих не хватает. И отпугивает студентов не столько боязнь быть мобилизованным, сколько цена за обучение – более 20 тыс. грн за два года. То есть, в Украине на втором году войны государство не финансирует подготовку офицеров запаса на военных кафедрах.

Врач без звания офицера не может быть военным врачом

Самая сложная ситуация с подготовкой офицеров медицинской службы. В свое время военная подготовка в медицинских учебных заведениях – медучилищах или медуниверситетах была обязательной. Впоследствии ее сделали добровольной, а затем исчезло государственное финансирование такой подготовки. Скажем, в Одесском национальном медуниверситете два года обучения (2023-2025) обойдутся в 20 590 грн. Во Львовском – 21 тысяча гривен. Но военных врачей сейчас критично не хватает.

"Мы писали отчеты повсюду, куда только можно, что во время войны должна быть бесплатная подготовка для всех студентов-медиков. По крайней мере, для тех, кто учится на бюджетной форме. И знаю, что из других вузов, и не только медицинских, также такие предложения поступали. Но в этом году подготовка по программе офицеров запаса еще платная, - рассказал "Эспрессо" подполковник медицинской службы, который преподает на кафедре медицины катастроф и военной медицины - Знаю, что работа в этом направлении продолжается, но нужно много согласований разных министерств - образования, здравоохранения, минобороны, внести изменения в некоторые законы, в конце концов, заложить деньги в бюджете. Мы надеемся, что, по крайней мере, со следующего года подготовка офицеров запаса медицинской службы будет бесплатной".

По словам преподавателя, есть специальная программа подготовки офицеров запаса медицинской службы. Они изучают военную хирургию, военную терапию, военную эпидемиологию, организацию медицинского обеспечения военного подразделения – на обычном медицинском (лечебном) факультете этого не изучают.

"Все эти знания нужны, чтобы исполнять обязанности военного врача. Но в армии важно также звание. Врач, не прошедший военную кафедру, – это просто человек без военной специальности, – говорит подполковник медицинской службы. – Есть абсурдная ситуация: государство потратило много денег на подготовку врача (шесть лет), но если такого человека мобилизуют, то согласно уставу его не могут назначить на должность военного врача, в лучшем случае он может быть боевым медиком, но может вообще служить не по специальности – пулеметчиком, сапером. Это нерационально. Но такие случаи есть. Бывает, что опытный врач на фронте исполняет обязанности врача, но числится гранатометчиком".

На фронте не хватает медиков всех уровней

"Я не врач. В свое время окончила медицинское училище, пришла в бригаду солдатом на должность санинструктора. Сейчас имею звание младшего сержанта и являюсь главной сестрой медицинской роты. Но потребность в медиках всех уровней от боевых до врачей на фронте (как в бригадах, так и в передовых хирургических госпиталях), огромная, - говорит депутат Львовского городского совета Татьяна Шевченко.- Дело в том, что врач, который не прошел обучение на военной кафедре и, соответственно, не имеет офицерского звания, не может занимать должность врача, поскольку военный врач должен быть офицером, он может быть санинструктором, фельдшером, боевым медиком.Конечно, врач в должности боевого медика, санинструктора или фельдшера – это находка для роты, но врач должен быть именно врачом, поэтому если студент-медик хочет пройти обучение на военной кафедре - ему нужно содействовать. Сейчас во время войны эта подготовка должна быть безвозмездной".

По словам Татьяны Шевченко, возможно, стоит предусмотреть, что студент, который за бюджетные средства проходит обучение по программе офицеров запаса, обязан подписать контракт с ВСУ – сроки, условия и т.п., все это нужно рассматривать в разработке таких программ.

"Однозначно, нужно дать возможность всем студентам вузов пройти подготовку на военной кафедре, – говорит Татьяна Шевченко. – Хотя хочу сказать, что врачи, которые уже служат в рядах ВСУ, могут пройти офицерские курсы, получая возможность получить это звание".

"На военной кафедре студентам должны объяснить, что военная медицина и гражданская – большая разница"

Военный врач и лидер панк-группы "Бетон" Андрей Жолоб убежден - сейчас подготовка на военных кафедрах в медицинских вузах должна быть не только бесплатной, но и обязательной. Впрочем, сам формат подготовки нужно осовременить.

"По-моему, военная кафедра должна быть обязательной не просто. Дефицит медиков на войне – огромный. Добровольцев из гражданской больницы, которые хотят прийти и нам помогать, немного, – говорит Андрей Жолоб. – Я заканчивал медицинский университет еще тогда, когда военная кафедра была обязательной. Дала ли что-то мне эта подготовка? Мы маршировали по плацу, я, как музыкант, ходил с барабаном, мы узнавали о составе старых советских аптечек, о жгутах Эсмарха. То есть это была устаревшая система, которая дала только ярлык "Младший лейтенант запаса". Но уже с развертыванием полномасштабной войны я, попав на фронт, получил возможность быть не на фельдшерской должности, как человек без кафедры, а сразу на должности врача медицинской роты. Однозначно теперь подготовка медиков на военных кафедрах должна быть бесплатной, потому что мы заходим в режим длительно воюющей страны. Врач должен понимать, что в любой момент он может стать военным врачом".

По словам Андрея Жолоба, случаи, когда гражданский медик без "военки" попадает в ВСУ на должность, вообще не связанную с медициной, не единичны.

"Я вытащил двух ребят из воинской части из должностей гранатометчиков – один врач-анестезиолог, второй фельдшер скорой с огромным опытом. Мне просто вовремя дали об этом знать. Я написал рапорт и их перевели ко мне. У нас работает крутой парамедик в должности водителя, - говорит врач.- Идеальный вариант - дать возможность врачу пройти короткие курсы, чтобы получить офицерское звание.Я тоже после мобилизации попал в учебную часть, где мне объяснили, что меня ждет как офицера медицинской службы.Мы поехали в киевский госпиталь поработать в операционных с осколковыми, пулевыми ранениями и т. п. Что касается подготовки на военной кафедре, то ее нужно существенно обновить.Военная кафедра должна давать как отдельное офицерское образование, например, банальное понимание как разбираться с топографическими картами (с этим беда). Военная кафедра должна объяснять, чем отличается военная медицина от гражданской – это две большие разницы. Гражданский хирург, придя на фронт, в основном не понимает, что происходит. Его учили работать в хороших, аккуратных условиях, а вокруг падают ракеты и т.д. И третье – по-моему, на военных кафедрах со студентами должен был работать военный психолог. Просто объяснить, что такое психологическая адаптация к работе в 3-5-10 км от фронта".

Украина
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