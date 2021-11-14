Врач Саакашвили и его девушка говорят, что тот не поднимается с постели. Власти Грузии отрицают

Об этом заявил журналистам личный врач политика Николоз Кипшидзе, передает Еспресо.TV .



"Я посетил камеру, потому что спуститься вниз он (Саакашвили – ред.) не мог. Я взял анализы, получил ответы, однако сегодня впервые был случай, когда президент не смог подняться с постели", - заявил медик в субботу, 13 ноября 2021 года.



Врач находился в тюрьме более пяти часов. Он пояснил, что Саакашвили продолжает голодовку, но при этом возобновил прием медикаментов, необходимых для поддержания жизненных параметров, рассказывает DW .



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Позже депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которую с экс-президентом Грузии связывают близкие отношения, сообщила в Facebook, что в Глданскую тюрьму, где содержат политика, прибыл реанимобиль.



Ясько также привела слова личного врача Саакашвили, заявившего:



"Нашему президенту ухудшается с каждым днем. Решением будет его смерть, другого решения в медицине нет".



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В свою очередь специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии не подтвердила информацию о том, что для экс-президента был вызван реанимобиль. По данным ведомства, состояние Саакашвили стабильное.



Однако, заверили в ведомстве, в случае необходимости в тюремной больнице заключенному будет предоставлена неотложная помощь.





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