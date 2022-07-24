Врач рассказал о состоянии больного COVID-19 Байдена
Больной коронавирусной инфекцией президент США Джо Байден уже чувствует себя лучше
Об этом сообщает CNN .
По словам врача президента США Кевина О'Коннора, симптомы болезни у Джо Байдена ослабли.
"Его основные симптомы, которые стали слабее, – боль в горле, насморк, мокрый кашель и ломота в теле", - сказал О'Коннор.
Он добавил, что пульс, давление, дыхание и температура у 79-летнего Байдена нормальные. Состояние президента продолжает улучшаться, его лечат препаратом Paxlovid.
- 23 июля сообщалось, что Джо Байден переносит заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме.
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