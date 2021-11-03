Врач о состоянии здоровья Саакашвили: он ослаблен, были скачки давления
Личный врач гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что озабочен состоянием здоровья пациента. Саакашвили голодает в тюрьме в течение 33 дней
Об этом он заявил журналистам после посещения Саакашвили в тюрьме в городе Рустави, передает Интерфакс-Украина.
"Сегодня он был немного слабее, чем вчера, и поэтому мы решили, что завтра сделаем тесты", - сообщил врач.
Он отметил, что Саакашвили сначала отказался от проведения тестов, но позже согласился.
"Будут сделаны все возможные тесты. Он был ослаблен, были скачки давления, пульс менялся в течение дня", - отметил Кипшидзе.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаил Саакашвили арестован и переведен в тюрьму.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 20 октября консилиум врачей, собранный для оценки состояния Саакашвили, рекомендовал его госпитализировать.
- 27 октября омбудсмен Людмила Денисова посетила Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении в Грузии.
- Впоследствии Денисова призвала иностранные государства и международные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии в отношении гражданина Украины Михаила Саакашвили.
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