Врач о состоянии здоровья Саакашвили: он ослаблен, были скачки давления

Об этом он заявил журналистам после посещения Саакашвили в тюрьме в городе Рустави, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня он был немного слабее, чем вчера, и поэтому мы решили, что завтра сделаем тесты", - сообщил врач.

Он отметил, что Саакашвили сначала отказался от проведения тестов, но позже согласился.

"Будут сделаны все возможные тесты. Он был ослаблен, были скачки давления, пульс менялся в течение дня", - отметил Кипшидзе.

Напомним, 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаил Саакашвили арестован и переведен в тюрьму.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

20 октября консилиум врачей, собранный для оценки состояния Саакашвили, рекомендовал его госпитализировать.

27 октября омбудсмен Людмила Денисова посетила Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении в Грузии.

Впоследствии Денисова призвала иностранные государства и международные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии в отношении гражданина Украины Михаила Саакашвили.

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