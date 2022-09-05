Врач не рекомендует Папе Франциску ехать в Украину и Россию
Понтифик утверждает, что делает все возможное для прекращения конфликта в Украине, находясь в постоянном контакте с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным
Об этом сообщает CNN.
Врач Папы Римского Франциска не поддерживает намерение понтифика посетить с официальным визитом Киев или Москву из-за проблем с его здоровьем.
"Сейчас я не могу ехать, потому что после поездки в Канаду колено немного восстановилось, и врач мне запретил: "Тебе нельзя ехать в Казахстан". Но я поддерживаю связь, по телефону… И делаю, что могу. И я прошу каждого делать то, что в его силах. Среди всего можно что-то сделать. Я сопровождаю своей болью и молитвами все, что могу. Но ситуация действительно трагическая", - заявил Папа Франциск в эксклюзивном интервью телеканалу.
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В то же время Папа сказал, что несколько представителей Ватикана были в Киеве с начала войны: "Мое присутствие там сильно".
- В начале августа Папа Римский обсудил возможный визит в Киев с украинским послом.
- 24 августа Папа Франциск заявил, что российская пропагандистка Дарья Дугина является одной из "невинных, убитых в результате войны".
- 25 августа МИД Украины вызвал апостольского нунция, чтобы выразить разочарование словами Папы Франциска о Дугиной.
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