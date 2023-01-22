На международном трибунале, который состоится после войны, обязательно должны свидетельствовать врачи, документировавшие ужасные травмы в результате пыток и убийств, совершенных российской армией против пленных, раненых и гражданского населения. Любая война, несмотря на самую абсурдность убийства человеком себе подобных, тоже должна опираться на законы. Человеческие, а не законы природы, где особи не убивают особей того же вида. Не добивать раненых, не убивать пленных, женщин, детей и стариков, не уничтожать зерно и скот – эти правила существовали на протяжении тысячелетий. Высказывание классика украинской литературы времен соцреализма Олеся Гончара относительно советской армии, которая насиловала детей и женщин, мародерила, уничтожала пленных - "У справедливых армий судьба всегда прекрасна" - на фоне нынешней войны звучит, как дьявольская насмешка.

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Что ж, наши предшественники и современники жили в вымышленном историографическом пространстве, театре иллюзий по поводу Первой и Второй мировой войн того, что происходило на территории Украины. Им подсовывали отбеленную историю, а еще недавно призывали к примирению, сделать паузу в исследованиях войн и репрессий, даже писали общий украинско-российский учебник по истории. Поэтому младшее поколение, уже не заставшее ветеранов обеих войн, должно было доверять либеральным нарративам иностранных и своих историков. Да, примирение ветеранов возможно, если обе противные стороны соблюдали законы войны. Но только в этом случае.

Наши предшественники и современники жили в вымышленном историографическом пространстве, театре иллюзий по поводу Первой и Второй мировой войн, того, что происходило на территории Украины. Им подсовывали отбеленную историю, а еще недавно призывали к примирению, сделать паузу в исследованиях войн и репрессий, даже писали общий украинско-российский учебник по истории

Все эти новейшие пацифистские штучки с агрессивным осуждением Степана Бандеры и ОУН-УПА, а также украинского национализма слило в канализацию 24 февраля 2022 года. А недавно я взяла в руки большой том Григория Косинки, изданный в 1988 году, и, листая, нашла повесть "Гармония", которую когда-то читала в обрезанном варианте. Там есть очень красноречивый эпизод, касающийся правил войны.

Врач, называющий себя просто Доктор, оказывается среди белогвардейцев. На его глазах неслыханно жестоко расправляются пленными красноармейцами (возможно, это были даже петлюровцы, но автор повести, учитывая цензуру, считает их по умолчанию красноармейцами). Григорий Косинка был искренним большевиком, начинающим как социалисты, и у него самого руки в крови. Об этом тоже не следует забывать. Доктор оставался верен клятве Гиппократа даже в адском хаосе гражданской войны, и в качестве специалиста мог понадобиться белогвардейцам. Бойня, свидетелем которой он стал, не позволила ему смолчать. Доктор говорит в повести на украинском, штабс-капитан — на русском. Вот что говорит Доктор: "Я знаю, какие жестокие законы войны. Но повірьте мне, я прошел с русской армией Польшу и Галицию, я не видел такого нечеловеческого поступка с пленными, который сделали вы на моих глазах (…) Да, добивали и пристреливали пленных тупые и озверевшие солдаты. А вы — офицер. Я смотрю на вас и, уверенный в неизбежности своей смерти, я перевязал бы вам руку, если бы в этом нуждалась. Я — доктор".

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После этих благородных слов офицер белой гвардии, которую до сих пор уважают, благодаря ее певцу с Андреевского спуска, приказывает Доктору раздеться и гонит, шмыгая нагайкой, через базар, восклицая: "Делаю нашему доктору массаж!". Далее Косинка пишет: "Доктора спас от палача мрачный поручик гвардии: он срубил его лысую голову, проткнул ее концом сабли вместе с большими зелеными роговыми очками, которые были на одном конце нитью привязаны к уху, и высоко держал эту голову над испуганной толпой".

Я подумала об уже покойной моей землячке, сбежавшей из Горловки еще в 2014 году вместе с младшим сыном. А муж и старший сын-хирург ("медицина вне политики") добровольно остались в оккупации. Хирург наивно считает, что самая гуманная профессия в мире защитит его ровно как от обвинений в колаборанстве, так и от "подвалов" оккупантов.

Прочитав это, я подумала об уже покойной моей землячке, сбежавшей из Горловки еще в 2014 году вместе с младшим сыном. А муж и старший сын-хирург ("медицина вне политики") добровольно остались в оккупации. Хирург наивно считает, что самая гуманная профессия в мире защитит его ровно как от обвинений в колаборанстве, так и от "подвалов" оккупантов. Понятно, кого он лечит девятый год в Горловке.

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А Григория Косинку расстреляли в 1934 году сталинские опричники. Остался ли он идейным большевиком после Голодомора, — интересный вопрос. Писатели "Расстрелянного возрождения" были нежелательными свидетелями преступлений большевизма, которому так преданно служили. Ну, и писали на украинском, что менее существенно. Геноцид культурной элиты шел параллельно геноциду украинского крестьянства. Правая рука всегда должна знать, что делает левая.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница. лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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