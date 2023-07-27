ВР сегодня снова отметилась: "слуги" решили, что парламент должен и дальше работать в секретном режиме, - Синютка
Нардеп Олег Синютка не поддерживает принятое сегодня, 27 июля, постановление о том, что парламент продолжит работу в закрытом режиме: без прямых трансляций заседаний и без присутствия в зале журналистов
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"ВР сегодня снова отметилась. Потому что "слуги" решили, что парламент и дальше должен работать в секретном режиме и отказались, чтобы со следующей сессии, которая начнется в сентябре, мы перешли к нормальному режиму работы. Журналисты должны видеть, о чем и как говорят парламентарии. Журналисты должны видеть, за что голосует и что поддерживает украинский парламент", - убежден Синютко.
Народный депутат Украины также добавил, что сегодня в окопе на передовой украинский солдат находится в гораздо более угрожающих условиях, чем народный депутат в парламентском кресле.
"Считаю большой ошибкой то, что сегодня "слуги" сохранили на следующие месяцы посвящение работы украинского парламента", - подчеркнул Синютка.
- Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, за постановление о продолжении работы в закрытом режиме проголосовали 250 народных депутатов.
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