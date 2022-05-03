ВР разрешила терробороне выполнять задания в районах боевых действий

Об этом сообщается на сайте ВР.

338 нардепов проголосовали за изменения к закону "Об основах национального сопротивления" о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий.

Как объясняют авторы, эти изменения позволят представителям терробороны выполнять задачи вместе с другими группировками войск или объединенных сил в зоне ведения боевых действий.

Закон также исключает норму, которая закрепляла возможность выполнения задач территориальной обороны только вне районов ведения боевых действий. Теперь бойцы терробороны могут выполнять задания на всей территории Украины, включая районы ведения боев.