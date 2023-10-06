ВР проголосовала за увеличение расходов на нужды обороны до 303 млрд грн
Верховная Рада Украины во втором чтении приняла в целом проект закона о государственном бюджете 2023, который предусматривает увеличение расходов на нужды обороны до почти 303 млрд грн
Об этом информируют глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа и нардеп Ярослав Железняк .
Пидласа рассказала, что поправки к законопроекту рассматривали более 11,5 часов, впрочем, существенных изменений не произошло. Нардеп Железняк уточнил, что за законопроект проголосовали 313 депутатов.
Выделенные средства в большинстве своем направят на нужды обороны, а именно на:
- Минобороны – 211 млрд грн
- МВД – 79 млрд грн
- Минстратегпром – 4,3 млрд грн
- Службу безопасности Украины – 4,2 млрд грн
- Главное управление разведки – 2,5 млрд грн
- Госспецсвязи – 570 млн грн
- Службу внешней разведки – 500 млн грн
- Управление государственной охраны – 230,5 млн грн
Кроме того, увеличили расходы на:
- Министерство социальной политики – 16,5 млрд грн
- Министерство внешних дел – 1,3 млрд грн
- Министерство образования и науки – 572 млн грн
- Министерство энергетики – 350 млн грн
- Государственное бюро расследований – 219 млн грн
"Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн грн, а дефицит более 2 трлн грн", - указал Железняк.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что в проекте Государственного бюджета Украины на 2024 год увеличены расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения до 55,8 млрд грн.
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