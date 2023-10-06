ВР проголосовала за увеличение расходов на нужды обороны до 303 млрд грн

Об этом информируют глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа и нардеп Ярослав Железняк .

Пидласа рассказала, что поправки к законопроекту рассматривали более 11,5 часов, впрочем, существенных изменений не произошло. Нардеп Железняк уточнил, что за законопроект проголосовали 313 депутатов.

Выделенные средства в большинстве своем направят на нужды обороны, а именно на:

Минобороны – 211 млрд грн

МВД – 79 млрд грн

Минстратегпром – 4,3 млрд грн

Службу безопасности Украины – 4,2 млрд грн

Главное управление разведки – 2,5 млрд грн

Госспецсвязи – 570 млн грн

Службу внешней разведки – 500 млн грн

Управление государственной охраны – 230,5 млн грн

Кроме того, увеличили расходы на:

Министерство социальной политики – 16,5 млрд грн

Министерство внешних дел – 1,3 млрд грн

Министерство образования и науки – 572 млн грн

Министерство энергетики – 350 млн грн

Государственное бюро расследований – 219 млн грн

"Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн грн, а дефицит более 2 трлн грн", - указал Железняк.