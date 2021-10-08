ВР призвала Евросоюз признать перспективу членства Украины
Верховная Рада призвала Евросоюз признать перспективу членства Украины в ЕС
Об этом передает Еспресо.TV,
Заявление "О приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС" поддержали 304 нардепа.
Рада:
- подтвердила курс Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе;
- призывает к признанию перспективы членства Украины в ЕС;
- выражает высокую оценку постоянной поддержки Европейским Союзом и его государствами-членами территориальной целостности и суверенитета Украины в условиях агрессии Российской Федерации и заявляет об усилении режима санкций против России;
- призывает к усилению антироссийских санкций за незаконную выдачу Россией паспортов гражданам Украины и привлечения украинцев к выборам в РФ;
- выражает благодарность за поддержку в обеспечении доступа Украины к безопасным и эффективным вакцинам от COVID-19;
- выражает поддержку процесса совместной оценки достижения целей Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и надеется на динамическое ходе переговоров по ускорению и расширению сферы отмены ввозной пошлины в торговле;
- приветствует начало Стратегического партнерства между Украиной и ЕС в сфере критической сырья и аккумуляторов;
- призывает Европарламент принять меры для запрета проекта "Северный поток-2" как такого, что несет риски для энергетической безопасности Европы;
- надеется на взаимное открытие рынков авиаперевозок между Украиной и ЕС;
- подчеркивает необходимость начать диалог между Украиной и ЕС по вопросам безопасности и обороны.
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